Puente La Chivata listo para su inauguración

Dos semanas tiene lista la obra de remodelación del puente La Chivata en el municipio Cárdenas, a pesar de que no se conoce fecha concreta para su inauguración.

Los transeúntes de la zona comentan que no conocen la razón del por qué aún no abren el paso por esta vía, luego de que las reparaciones ya están culminadas. «Nos toca caminar, la movilización es restringida, no pasan busetas y el puente ya está listo, entonces no nos explicamos el hecho de que aún esté cerrado», ese fue el testimonio de Jairo Vélez uno de los habitantes del sector.Sin embargo, los motorizados han tomado una de las caminerias del puente para poder pasar, aun estando cerrado, pues se niegan a dar la vuelta por el sector Arjona, puesto de que la vía está bastante obstruida y deteriora sus vehículos.

Por: Reporte Confidencial