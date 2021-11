Salvador Pérez ganó cuarto Bate de Plata de su carrera

El receptor venezolano de los Reales de Kansas City Salvador Pérez ganó este jueves su cuarto Bate de Plata de la Liga Americana, en la Gran Carpa.

Salvador Pérez se llevó el galardón tras el espectacular rendimiento que tuvo en la temporada. Dejó un promedio de .273, con 48 jonrones, 121 carreras impulsadas (líder en las Grandes Ligas) y un OPS de .859.

Además estableció un nuevo récord de vuelacercas para un receptor en una campaña; igualando el de la franquicia del Kansas City, que tenía Jorge Soler en 2019.

Slugging his way into history.

Congrats to Salvy on his franchise-record fourth Silver Slugger Award! pic.twitter.com/UosTD44VIb

— Kansas City Royals (@Royals) November 11, 2021