Teníamos que participar el 21N porque nos puede pasar como a Cuba esperando 62 años por democracia

El candidato a la gobernación de Lara por la MUD, Luis Florido explicó las razones que lo llevaron a postularse como candidato y destacó que era el momento -pese a que no hay todas las condiciones- porque podía pasar como «Cuba que tiene 62 años esperando la democracia».

En entrevista concedida a LPL, Florido estimó que en Venezuela se está fraguando un cambio «un paso a la transición lenta», al referirse a la incorporación de dos rectores de línea opositora al CNE, habilitación de la MUD y las diferentes delegaciones de observadores internacionales.

Sobre su candidatura, señaló que fue producto de un acuerdo, tras haber sido habilitado. «No fue el método de encuestas ni primarias lo que definió la candidatura de Lara, fue el método del acuerdo. En esta oportunidad hubo muy pocas primarias, porque a última hora no sabíamos si íbamos a las elecciones. La principal autocrítica que yo le hago a la MUD, es que nosotros tenemos que jugar con las herramientas que tenemos disponibles, que a veces no entendemos a qué nos estamos confrontando, porque al final a Maduro no le interesa que nosotros vayamos fuertes al proceso electoral, a él no le duelen las conspiraciones militares porque tienen a los cubanos y su aparato de inteligencia para infiltrarse y aplacarlas. A Maduro le duelen dos elementos solamente: la presión internacional y perder elecciones».

Florido ha dicho muchas veces que solo hay una oposición y es la que representa la MUD.

¿Hay dos oposiciones en Venezuela?



– No hay dos oposiciones. Hay una sola oposición, la otra es la que tanto los países comunistas como los países donde hay dictaduras construyen. Esa es la oposición a imagen y semejanza de Maduro. Esa es la oposición que él quisiera que estuviera en México, pero no está porque no son oposición, quien está es la MUD, que es la que la comunidad internacional reconoce.

¿A usted nunca se le acercó Falcón para proponerle una alianza?



– Falcón nunca se acercó a Florido, porque él sabe que yo soy oposición. Florido es quien lo combatió desde el año 2017 y le dijo a los larenses que su discurso era ambiguo. Yo estoy seguro que si en caso se haya reunido con otros actores de la unidad, todos le dijeron lo mismo, porque es que al final aquí nadie mostró ninguna posibilidad de acuerdo con él.

