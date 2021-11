Trabajadores de Salvafoods protestan exigiendo pago y reactivación de empresa

1308025

La Guaira. Los trabajadores de la empresa Salvafoods C.A. volvieron a protestar este jueves 11 de noviembre, tomando la entrada este del puerto de La Guaira, a la altura de la plaza El Cónsul. Los trabajadores reclaman el pago de bonos y salarios de los tres últimos meses, así como la reactivación de la empresa de capital colombiano, encargada del embalaje de las cajas de comida subsidiada que vende el gobierno de Nicolás Maduro a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y que está relacionada con el empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos por su presunta participación en el lavado de dinero y corrupción relacionada con el oficialismo.

«A nosotros no nos importa si Alex Saab está preso o no. Tampoco nos importa si es pana de Maduro o no. Nosotros lo que reclamamos son nuestros reales y que nos den la cara. Nos dejaron en la calle y no nos dan la cara», contó Wilson Marín, uno de los 2.070 empleados afectados, pues esa es la cifra de la nómina que manejaba la empresa, que funcionó los últimos cuatro años en uno de los galpones del puerto guaireño.

De acuerdo a los manifestantes, el día de ayer , miércoles 10 de noviembre, acudieron con abogados laborales a la sede de la Vicepresidencia de la República, para hacer conocer a Delcy Rodríguez, la situación que enfrentan, así como la inacción de la Inspectoría del Trabajo en el litoral central.

«La Inspectoría del Trabajo de La Guaira se declaró sin competencia. Ellos dicen que la empresa no se niega a pagarnos, sino que nos pagará cuando tengan los recursos. Nunca hemos visto eso…si la empresa fuera de Mendoza o Polar, si hubiese un escándalo del Ministerio del Trabajo. Pero como la empresa es de los colombianos amigos del gobierno, entonces se quedan callados y que sigan cometiendo los abusos contra los trabajadores», expresó Carlos Rodríguez, vocero de los empleados.

A los empleados de Salvafoods los acompañaron representantes de la Federación de Trabajadores de Vargas (Fetravargas) y el Frente Nacional Intersindical. «Un gobierno que se hace llamar obrero, es el mismo gobierno que permite que dejen en la calle a más de dos mil empleados sin ningún tipo de seguridad social», reclamó Gustavo Núñez, quien preside Fetravargas. Fuentes relacionadas con Salvafoods aseguran que la empresa ha iniciado el proceso para declararse en quiebra.

Nadeska NoriegaGran Caracas