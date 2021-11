Tribunal accede a escuchar apelación de los 6 de Citgo, tras un año de retraso: Joshua Goodman

El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, reveló este jueves que un tribunal de la administración de Nicolás Maduro “accedió a escuchar la apelación” de los “6 de Citgo”, tras un año de retraso.

“Después de un año de retraso, el tribunal venezolano ha accedido a escuchar la apelación de 6 ejecutivos estadounidenses de Citgo detenidos desde 2017 por cargos de soborno que EEUU dice que son inventados”, posteó Goodman en su cuenta Twitter.

El reportero agrega que la audiencia sería el próximo martes, “un día después de que el caso sea discutido en Ginebra por un panel de la ONU sobre detenciones arbitrarias”.

La agencia Efe destaca que Pereira, Zambrano, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona y José Zambrano cumplen una condena de entre 9 y 13 años de prisión por delitos relacionados con la corrupción.

La condena les fue dictada el pasado 26 de octubre, pero en abril recibieron una medida de arresto domiciliario. Posteriormente, los “6 Citgo”, quienes tienen nacionalidad venezolana y estadounidense, fueron devueltos a prisión el pasado 16 de octubre sin que hasta el momento se hayan explicado las razones de por qué se les revocó la medida de “casa por cárcel”.

El arresto se produjo el mismo día en que fue extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos el empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por lo que la abogada María Alejandra Poleo consideró que la vuelta a cárcel de sus defendidos se ordenó a modo de protesta y presión.

En noviembre de 2017, el fiscal chavista Tarek William Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro” de la filial de Pdvsa “sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”, recuerda Efe.

