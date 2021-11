Candidato de Fuerza Vecinal en Maracaibo no renunciará a la Alcaldía pese a «fuertes presiones»

El candidato a la Alcaldía de Maracaibo por el partido Fuerza Vecinal, Juan Carlos Fernández, afirmó este viernes que no abandonará sus aspiraciones, para respaldar al candidato de la MUD, Rafael Ramírez, pese a que ha recibido «presiones muy fuertes».

“Debo expresar que no vamos a abandonar la lucha por ustedes, Maracaibo. No lo vamos a abandonar en este momento tan crucial, que entre el camino fácil de aceptar propuestas, convenios y acuerdos a espaldas de ustedes, preferimos irnos por el camino de la lucha, de la entrega y la batalla por ustedes”, dijo en un mensaje transmitido por Canal 11 del Zulia.

Fernández reiteró su llamado a votar el 21 de noviembre por la tarjeta Fuerza Vecinal «para rescatar nuestra ciudada en contra de quienes la destruyeron y en contra de quienes secuestraron la unidad».

Asimismo denunció las «presiones» que ha recibido en lo últimos días. “En los últimos días hemos vivido presiones muy fuertes y difíciles para este servidor y mi familia, hemos recibido una ola de ataques orquestado por múltiples organizaciones políticas, ataques subidos de tono, ofensas a la integridad moral mía y de mi familia”.

Y agregó: “Para la vieja clase política es peligroso que levante un nuevo liderazgo y que la generación emergente se imponga frente a las deterioradas cúpulas partidistas. No me había percatado de la amenaza que somos para ellos por sencillamente no ser parte del rebaño que debe recibir órdenes, por rehusarnos a ser la oveja que debe al pastor obediencia política».