Henri Falcón lidera encuestas en Lara de cara al 21Nov

La encuestadora Datanálisis, que preside Luis Vicente León, presentó su última encuesta del estado Lara, con un trabajo de campo realizado del 10 al 12 de noviembre, donde se evidencia que Henri Falcón lidera las preferencias para convertirse en gobernador de la entidad crepuscular.

El estudio se realizó cara a cara, en hogares, con un tamaño de la muestra de 500 personas, por eso es un estudio flash, con muestreo polietápico, por género, edad y estrato socioeconómico.

Las personas consultadas son mayores de edad e inscritas en el registro electoral permanente para votar en Lara.

El nivel de participación se midió al preguntar ¿qué tan decidido está usted de votar en las elecciones del 21N? Totalmente decidido a votar 53,2%, probablemente irá a votar 22,2%, no sabe si irá a votar 15,8%, probablemente no irá a votar 3,4%, con toda seguridad no irá a votar 4,2%, no opina 1,2%.

HENRI FALCÓN SACA VENTAJA DE 28,6%

En la pregunta abierta, espontánea: si hoy fuesen las elecciones para elegir al gobernador del estado Lara ¿por quién votaría? Henri Falcón (Avanzada Progresista) lideró las preferencias con el 47,2%, seguido de Adolfo Pereira (Psuv) con el 20,8%, Luis Florido (MUD) con 3,4%, otro 0,6%, no sabe 14%, no contesta 7,4%, ninguno o no vota 6,6%.

En la pregunta cerrada: ¿por quién votaría entre las opciones que le mostraré a continuación? Henri Falcón también encabezó el sondeo al obtener 52,8%, Adolfo Pereira tuvo 24,2%, Luis Florido 4,6%, otro 0,2%, no sabe 7%, no contesta 5,6%, ninguno/no votaría 5,6%.

Al medir el rechazo, ¿por cual de estos candidatos jamás votaría? Adolfo Pereira lidera el renglón con 37%, Luis Florido le sigue con 31%, Henri Falcón con 16,6%, podría votar por todos 0,4%, no sabe/no contesta 22,4%.

AVANZADA PROGRESISTA DE PRIMERO

La preferencia en Lara, por los partidos políticos, se consultó entregándole el tarjetón a los consultados y con la siguiente pregunta: Imagínese que estamos en la elección y se encuentra frente a la máquina de votación, por favor señale el partido por el que va a votar: Avanzada Progresista obtuvo el 33,6% de las preferencias, el Psuv 21,6%, la MUD 6,8%, AD 1,8%, UPV 1,2%, Unión y Progreso 1,2%, Min Unidad 1%, no voy a votar 4,8%, el voto es secreto 24,6%.

