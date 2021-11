Hijo de Jordan reacciona al ver su padre perdiendo 100 millones

El hijo de la ex super estrella de la NBA, Michael Jordan reacciona al ver su padre dejando de ganar 100 millones.

Las redes sociales de la NBA se volvieron frenéticas cuando hace un par de días surgieron informes sobre Michael Jordan rechazando un pago masivo por una aparición de dos horas. Según el agente de Jordan, David Falk, se acercó al Salón de la Fama con el acuerdo de $ 100 millones para anunciar el respaldo. Al final, Jordan no pensó que el trato valiera la pena.

Sin embargo, el hijo de la leyenda de los Chicago Bulls, Marcus Jordan, no podía creer que MJ rechazara el enorme cheque de pago. Dicho esto, se dirigió a Twitter para expresar una reacción bastante divertida a la noticia viral.

Shoooot, shoulda hit my line!! I coulda finessed this💰“🥺Dad, I got a huge event imma need you to slide to😏🤫😆 https://t.co/YiWusZUSYw

— Marcus Jordan (@HEIRMJ) May 2, 2020