Manejo fronterizo de la FAN está sujeto a adiestramiento claro

La FAN está llamada a garantizar la independencia y soberanía de la nación. Esta misión se pone a prueba, de manera especial, en la frontera. El coronel retirado César Sánchez León explica que lo lamentable actualmente es que hay mucho de ideologización cuando lo que debe privar es el adiestramiento, el manejo de conocimientos y de estrategias

La misión constitucional de la Fuerza Armada Nacional (FAN) exige garantizar la independencia y soberanía de la nación, así como asegurar la integridad del espacio geográfico a través de la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

El desempeño de la organización castrense en la frontera, especialmente tras el conflicto en el Alto Apure —que se agudizó en marzo de este año—, no ha estado exento de cuestionamientos.

Este año se difundió un video en las redes sociales que registra la actuación de soldados de la Guardia Nacional (GN) en un incidente ocurrido el 24 de agosto en el Río Negro, entre la zona del Guanía y el estado Amazonas. En el hecho, «pretendían retener» una embarcación de nombre «El Guainiano» con ciudadanos colombianos y mercancías a bordo, según la versión oficial de la Armada colombiana.

Me pasan este video de una situación irregular en aguas internacionales frontera entre Colombia y Venezuela. Que triste que la GN siempre esté siendo señalada de hacer actos contrarios a derecho. pic.twitter.com/7g1cHDJTHM — Daniel G. Colina (@danielgcolina) August 28, 2021

Presuntamente, los soldados venezolanos no sabían los límites que separan al territorio nacional del colombiano en el río, y a uno de los uniformados se le oye afirmar que él estaba en «aguas internacionales» y no había incursionado en territorio ajeno.

El 29 de agosto, la Cancillería de Colombia divulgó un comunicado en el que se quejó por la violación del tratado de navegación binacional.

Comunicado sobre la violación del derecho a la libre navegación en la frontera con Venezuela y el abuso contra ciudadanos colombianos que transitaban por el Río Negro ➡️ https://t.co/KUKhgNOud7 pic.twitter.com/9YYcKVmRGc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 29, 2021

La respuesta de Venezuela fue calificar la queja de Colombia como «inconsistente» , pero no negó el incidente.

La Cancillería de Nicolás Maduro acusó al gobierno de Iván Duque de buscar «incrementar tensiones entre países, generando falsos conflictos en interacciones que pueden resolverse con la coordinación de las autoridades locales».

Si los superiores saben su misión se minimizan roces

En ese contexto, surgen muchas interrogantes sobre la instrucción que se imparte para las tareas de resguardo. El coronel retirado César Sánchez León, quien fue instructor en la Aviación y es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), destaca que la navegación fluvial fronteriza corresponde a la Infantería de Marina y en ella coparticipa la GN en razón de las funciones legales que tiene.

Añade que es difícil precisar la veracidad del video sobre la actuación de la GN en la frontera, por cuanto no estuvo allí y pudo haber tergiversaciones.

Más allá de eso, Sánchez León indica que los problemas, roces o excesos en la actuación fronteriza de la FAN se minimizan «cuando los comandos superiores tienen claro cuál es su misión, cuáles son sus funciones y adoctrinan bien al personal militar, de lado y lado. Allí hay posibilidades en la navegación fluvial de que existan inherencia. Sino, por el contrario, como pasa en otros países fuera de América, lo que hay es colaboración, cooperación».

Añade que, en ese sentido, a los oficiales de la FAN les corresponde cumplir sus funciones en la frontera, mientras que a la tropa le toca la vigilancia. Se trata de la tropa profesional, como lo es en el caso de la GN y la tropa alistada cuando se trata de la Infantería de Marina.

«Cuando hay excesos, generalmente, son producto de abusos porque hay la tendencia, en quien ostenta la fuerza de seguridad, a extralimitarse, a veces, con personal humilde, sencillo, lugareños o gente que transita los ríos», señala Sánchez León.

Sobre la instrucción que recibe la FAN para sus tareas fronterizas, el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt, quien fue director de la Escuela Técnica del Ejército y director del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaden), dice que aunque hubiera deficiencias respecto de la antigua formación castrense, según la información que se conoce, «lo lamentable es que en la instrucción actual hay mucho de ideologización cuando lo que debe privar es el manejo de conocimientos y de estrategias para actuar en defensa de la soberanía».

Agrega que, para la defensa de la nación, deben prevalecer los elementos de tierra, aire y mar. «Estamos viviendo momentos de puros anuncios sobre la frontera, como ha ocurrido, por ejemplo, con los planes de seguridad o los planes económicos», acota el general.

«Antiguamente también había grandes deficiencias. No es que las cosas se hacían perfectas o cuasi perfectas y hoy se hacen de una manera muy mala. Eso no es verdad. Tan no es verdad que la actitud del pasado nos trajo a esta situación actual. Siempre ha habido problemas fronterizos porque se ha creído que siendo Colombia y Venezuela la misma nación —mas hoy en día Estados diferentes—, Colombia es un enemigo y eso no es cierto», acota el coronel retirado César Sánchez León.

El militar añade que, antes de la llegada de la llamada revolución, se le hizo ver erróneamente al personal militar —sobre todo a la tropa profesional o a la tropa alistada— «que estábamos vigilando los ríos ante una posible incursión de Colombia contra Venezuela. Eso no es cierto, los problemas fronterizos se presentan cuando las zonas son, como en el caso venezolano, en algunos puntos muy vivaces y, en otras, más dormidas».

El general retirado Eduardo Caldera Gómez, que fue director de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Técnica de la Aviación, cree que deben revisarse los planes de formación de los cadetes de la FAN, especialmente de la GN. Coincide con el general Herrera Betancourt en que el personal de la FAN es blanco de la politización.

«No éramos perfectos, teníamos problemas también, pero el personal que está saliendo está muy fanatizado hacia el socialismo», expresa Caldera Gómez.

El general Herrera Betancourt puntualiza que la formación para el manejo de la FAN en la frontera debe pasar por conocer los límites fronterizos, el basamento jurídico y los modos de empleo.

«Toda Fuerza Armada debe estar bien capacitada, entrenada y dotada. Esto incluye no solo la instrucción, también la alimentación, la dotación desde el calzado y el uniforme hasta los equipos de combate. Al militar que va a la frontera se le debe preparar para defender la soberanía hasta con su vida», señala Herrera Betancourt.

FAN en vigilancia

Recuerdan el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt y el coronel retirado César Sánchez León, los tiempos cuando la experiencia entre Venezuela y Colombia fue fluida. Incluso se diseñaban planes operativos conjuntos que apuntaban hacia el combate de los delitos fronterizos y hasta se autorizaba la incursión dentro del territorio en un perímetro concreto del área limítrofe.

«La frontera entre ambos países está dividida desde el punto de vista militar en zona de responsabilidad para las unidades militares, es decir, la Infantería de Marina y la GN en un trabajo conjunto y coordinado. La frontera está segmentada desde el punto de vista de responsabilidad de la vigilancia. No es difícil mantener la paz y, al mismo tiempo, cumplir exactamente con los deberes, porque son zonas fragmentadas de seguridad en las cuales cada quien debe conocer, y conoce, cuál es su ámbito de su empleo», puntualiza el coronel Sánchez León.

El militar agrega que la dirección y el comando de las operaciones en la frontera obedece a las directrices del Alto Mando militar de la FAN de ambos países. Explica que las órdenes van bajando hasta que llegan el momento de cumplirse las instrucciones diarias.

«En eso influye el tipo de adiestramiento, el tipo de personal que tiene la vigilancia que hay en la frontera para combatir la delincuencia que siempre ha habido entre los dos países por la producción y tráfico de estupefacientes, ese es el punto central y es un delito internacional, propio del derecho internacional público. Son delitos propios de la dinámica fronteriza y del paso indebido de personas y el tráfico de sustancias de prohibido comercio. La frontera es viva, pero tiene también entre los dos países unas regulaciones de orden nacional e internacional», ataja.

El general Herrera Betancourt señala que los roces permanentes entre el gobernante Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Iván Duque, inciden sobre los planes fronterizos de la FAN. Las fricciones no han cesado desde que Duque reconoció a Juan Guaidó, en 2019, como presidente interino del país.

En ese sentido, el militar recuerda que, incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, los jefes militares de Venezuela y Colombia se reunían periódicamente y diseñaban operaciones conjuntas.

«En honor a la verdad, en los escalones subalternos, la guerra de micrófonos que hay entre los dos altos gobiernos no tiene esos efectos tan marcados. A veces, el mismo personal militar subalterno no comprende, no le da importancia a una situación que está muy lejos de su ámbito de desempeño», enfatiza el coronel César Sánchez León.

El militar plantea que si se agarra a un miembro de la GN en la frontera, «la concepción que tiene no es de una política que tenga el Estado venezolano; sencillamente son enfrentamientos locales porque hay excesos y, al fin y al cabo, una de las grandes tareas que tiene la Fuerza Armada, de lado y lado, es proteger al lugareño».

Guerra a los irregulares

La orden que dan los mandos de la FAN a los subalternos, y que se difunde en diferentes alocuciones y por las redes sociales, es el combate de los grupos irregulares en la frontera y, más recientemente, de los llamados «grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia» (Tancol). La instrucción ha sido girada de manera expresa por Maduro, por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), general en jefe Domingo Hernández Lárez.

«La FAN es garantía de paz y soberanía en la lucha contra el tráfico de armas, municiones, explosivos y drogas introducidos y comercializados por los Tancol para generar violencia en el eje transfronterizo», aseguró Hernández Lárez, el 3 de noviembre, en su cuenta de Twitter.

El 9 de noviembre, el jefe del Ceofan dio cuenta del decomiso de 23 kg de cocaína a los Tancol, «quienes tratan de utilizar los medios subrepticios para ingresar sus drogas al territorio nacional».

La FANB lucha a capa y espada contra los TANCOL quienes tratan de utilizar los medios subrepticios para ingresar sus drogas al Territorio Nacional aquí está una FANB comprometida con la Soberanía Nacional detectando 23 kg de cocaina y cortando este flagelo dañino para la sociedad pic.twitter.com/kgOJWY7YgD — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 9, 2021

En septiembre de este año, durante el 16 aniversario del Ceofan, el ministro Padrino López aseguró que el Comando Estratégico ha garantizado la defensa integral de la nación «mostrándose invicta a los ataques sistemáticos que desde hace varios años se ciernen contra la patria».

Destacó, entonces, el titular castrense que el ejercicio de las funciones del Ceofan ha requerido la ruptura de viejos paradigmas y del pensamiento fragmentado. Esto con el objetivo de «alcanzar la unidad y consolidación del Sistema Defensivo Territorial venezolano, impulsando el adiestramiento de nuestros soldados, optimizando el nivel de apresto operacional y ejecutando las acciones necesarias para enfrentar las amenazas internas y externas que han pretendido socavar nuestra nación».

En junio, el Frente Institucional Militar, que alberga a más de 200 militares retirados, aseguró que la Fuerza Armada resultó reprobada en Apure.

El FIM cuestionó que los miembros del Alto Mando «renunciaron al sagrado deber de defender y mantener la soberanía del país sobre un territorio, indudablemente parte indiscutible del ámbito geográfico nacional, y por su supina ignorancia de la responsabilidad y funciones del comandante cuando empeña a su unidad en acciones de combate».

