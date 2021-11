México | AMLO agradece felicitaciones | Capital México

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su agradecimiento a todos los que lo han felicitado por su cumpleaños número 68, “les amo desaforadamente y amor con amor se paga”.

En sus redes sociales, compartió que el flautista Horacio Franco le mando “Las mañanitas”.

“Con esta preciosa interpretación que me envió Horacio Franco de «Las mañanitas» (que dicho sea de paso, la letra es bellísima), deseo agradecer a todos ustedes sus felicitaciones. Les recuerdo dos frases: les amo desaforadamente y amor con amor se paga”, escribió López Obrador.

Este sábado, a partir de las 09:00 horas en Palacio Nacional se han congregado simpatizantes de López Obrador para festejarlo.

A diferencia de anoche donde llegado. decenas de personas para llevarle llevaron serenata común mariachi, ahora son los simpatizantes en el Zócalo.

Tras encabezar el viernes la conferencia de prensa matutina en Hermosillo, Sonora, López Obrador adelantó que este fin de semana estaría en un retiro familiar para festejar con sus seres queridos.

“La gente, lo que me mantiene es el amor al pueblo (…) a partir de mi regreso a la ciudad de México me quedo en retiro familiar para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar los problemas afuera hacia dentro no tengo apoyo familiar, si no tengo respaldo familiar, entonces son mis dos grandes pasiones el pueblo y mi familia, y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el béisbol”, comentó este viernes.

El lunes, el presidente retomará sus actividades públicas.