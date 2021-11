México | Le cantan las Mañanitas a AMLO

A Palacio Nacional llegaron simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador para cantarle las mañanitas en la víspera de su cumpleaños 68.

“Es una fiesta y una celebración para nuestro presidente. Señor presidente estamos aquí en la puerta de Palacio, dl pueblo obradorista que lo apoya, los migrantes obradoristas que radican en la Unión Americana, gracias a su financiamiento es posible esta serenata”, expresó uno de los organizadores.

Además del mariachi, están simpatizantes bailando, festejando con pancartas y fotografías del tabasqueño.

“Es un honor estar con Obrador”, exclaman.

En la mañana en Hermosillo, Sonora, el presidente López obrador presumió que se encuentra “muy bien de salud”.

Adelantó que a su regreso a la ciudad de México iniciará un retiro familiar para disfrutar de su cumpleaños con sus seres queridos.

El lunes 8 de noviembre, el presidente pidió a sus simpatizantes que este sábado 13 de noviembre que cumple 68 años no le llevan pasteles ni música, “no hace falta”.“El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que mi mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero”, llamó.

“Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que, si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias… Que me da pena; que, así como me ven soy tímido y me da mucha pena”, dijo sonriendo.