NDP Comando «Chino» Gónzalez : Encuesta UDO José Antonio González (46%), Leynys Malavé (18%), Hanthony Coello (9%)

NDP Comando Chino Gónzalez : Encuesta UDO .- Ante la importancia que representa el municipio Mariño como eje comercial y turístico para Nueva Esparta, la escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente, realizó un estudio de opinión independiente, en el que además de expresar las preferencias del electorado también diera a conocer las carencias y necesidades de esa jurisdicción.

El estudio se realizó en virtud de una solicitud de Daniel Olivares, presidente del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta (CIENE) preocupado por la realidad actual de Mariño, que afecta el crecimiento económico de la Isla.

Raúl Herrera León, licenciado en estadística y director de la mencionada escuela, manifestó que se realizaron dos trabajos de campo, el primero entre los días 18 y 9 de septiembre de 2021, con una muestra de 385 personas y el segundo entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre del presente año con una muestra de 663 personas, quienes resaltaron las siguientes carencias: debilitamiento y colapso de los servicios públicos, así como la dificultad monetaria de acceder a distintos bienes y servicios.

La investigación también destacó el deseo de los mariñenses por participar en las próximas elecciones regionales y municipales. La primera encuesta afirmó que, si hoy fueran las elecciones regionales, el pueblo de Mariño escogería como alcalde a José Antonio González (46%), Leynys Malavé (18%), Hanthony Coello (9%), un 27% dijo que no votaría, otros no saben y algunos no contestaron. La misma pregunta se realizó en la segunda encuesta, la cual arrojó el siguiente resultado: José Antonio González (54%), Leynys Malavé (18%), Hanthony Coello (17%), y un 11% respondió no saber, no votará, otros no contestaron. En ambos trabajos también se midió candidatura para la gobernación del estado Nueva Esparta en el municipio Mariño, determinando que un 54% votaría por Morel Rodríguez Ávila.

Tomando en cuenta estas cifras, Olivares y Herrera León coinciden que este estudio era una buena opción para unificar las candidaturas que adversan al oficialismo, a fin de no diluir esfuerzos de la oposición. Sin embargo, hay que aclarar que el plazo para estos acuerdos venció el 11 de noviembre, según el reglamento del CNE.

Otros de los puntos que destaca este sondeo de opinión independiente es que, a pesar de existir varias opciones, hoy día se evidencia un claro apoyo al perfil del candidato José Antonio González.

Tanto Olivares como Herrera León exhortan al ciudadano a ejercer su derecho al sufragio por el candidato de su preferencia, pues es la oportunidad que tiene para elegir la mejor opción que le represente en su municipalidad.