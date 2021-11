Pacientes renales en Carora exigieron operatividad en la unidad de diálisis

Los pacientes renales de la ciudad de Carora en el estado Lara, cada día se ven más afectados por no contar con la unidad de diálisis. Tres veces por semanas diferentes pacientes renales de la locación tienen que dirigirse a la ciudad de Barquisimeto, para poder realizar sus diálisis.

Los días lunes, miércoles y viernes se trasladan a Barquisimeto para poder cumplir con el tratamiento. Sin embargo, solo hay un medio de transporte, que presenta fallas en la mayoría de las ocasiones.

Ahora es noticia: Habitantes de La Tinta reclamaron abandono del módulo Barrio Adentro

Estas personas no pueden viajar sin sus familiares, porque en diferentes oportunidades el bus se ha quedado accidentado, lo que perjudica la salud y bienestar de estas personas al momento de traslado.

Marlon García, paciente renal de la localidad de Santa Rita de Carora, expresó que necesitan una pronta solución.

«Soy un paciente renal y estoy en proceso de trasplante, y viajar en condiciones no aptas en cada momento de tratamientos me está impidiendo poder lograr mis objetivos con las diálisis. Los viajes se tornan incómodos, impuntuales y cada día somos menos escuchados en cuanto a esta gran necesidad que no solo yo, sino muchos pacientes renales estamos viviendo», resaltó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad de pedir ayuda a las autoridades. «Pedimos por favor ayuda, que nuestra salud y condiciones médicas sean primordiales. Deberíamos contar con una unidad de diálisis que hace mucho prometieron y aún no cumplen».

Pacientes y familiares afectados

Debido a esto son muchas familias y pacientes que se ven afectados por tener que pasar por dificultades cada semana para poder asistir a consultas y tratamientos médicos en la ciudad vecina.