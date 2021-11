Review: Call of Duty: Vanguard; Fatal Frame: Maiden of Black Water y Just Dance 2022

Estos son los mejores videojuegos que sin importar qué consola sea tu favorita o qué género prefieras revisamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: Call of Duty: Vanguard; Fatal Frame: Maiden of Black Water y Just Dance 2022.

Call of Duty: Vanguard

La historia principal del juego se centra en el primer equipo de fuerzas especiales creado casi al final de la Segunda Guerra Mundial, al inicio nuestros protagonistas caerán en manos de sus enemigos.

De ahí partiremos a misiones en forma de flash back sobre el pasado de cada uno de ellos, detalle que se agradece y más para los que estamos acostumbrados a la vieja escuela del modo en solitario, aunque para ser sinceros los diálogos son algo vacíos, algo que, de no ser por las espectaculares gráficas, sería más que olvidase.

Quizá lo que le guste más a las nuevas generaciones es el multijugador que fusiona a la perfección lo mejor de otras entregas de la franquicia, lo que le da muchas horas para podernos divertir.

Por el momento hay 20 mapas, el game play se siente fluido con disparos que se sienten muy bien escenarios destructibles que le agregan un frenesí a los combates, y algo que en lo personas nos gustó es el modo zombi, que en esta ocasión se siente mucho mejor que en otras entregas.

Sin duda los fans de la franquicia amarán este juego que a decir verdad necesita un poco de frescura, y atreverse a hacer nuevas cosas para retener a los jugadores de siempre y atraer a los públicos nuevos. Le damos un 8 de 10. Call of Duty: Vanguard está disponible en Xbox Series X/S, One, PS4, PS5, y PC.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Se trata de un juego de honor por supervivencia, cuya historia gira en torno a la Montaña Hikami, lugar donde personas acaban con sus propias vidas y está inspirado en Aokigahara, lugar en donde en la vida real sucede eso.

Ahí tomamos el papel de Yuri Kozukata, quien comienza a explorar el sitio en busca de su mentora, pero no pasa mucho tiempo antes de darse cuenta de que en ese lugar existen fantasmas y única defensa es la cámara obscura que le permite evitarlos, mediante fotos.

Aunque logra introducirnos en un mundo lúgubre que provoca miedo, gracias a los detalles que hay en los escenarios, los controles se sienten pesados e imprecisos, pero es algo que se puede atenuar si ajustas las opciones de sensibilidad de la cámara. A la hora de combatir, los sensores de movimiento ayudan a crear inmersión. Pero a veces se vuelve repetitivo y pierde su capacidad de asustar.

La sorpresa es que al finalizar la aventura, desbloquea una nueva historia protagonizada por Ayane, de Dead or Alive, que sí agrega variedad mediante otros sistemas de juego. Fatal Frame: Maiden of Black Water está disponible en Switch, PS4 y PS5. Le damos una calificación de 7 de 10.

Just Dance 2022

La nueva entrega de la franquicia más famosa de baile llega como cada año, aunque en esta ocasión no cuenta con muchas novedades, además de las canciones que podemos disfrutar.

Como es costumbre tendremos acceso a 40 canciones nuevas y más de 600 temas si adquieres una membresía de Just Dance Unlimited, la cual se paga de manera mensual, pero de cajón tenemos, canciones como: Believer Imagine Dragons; Levitating de Dua Lipa; Save Your Tears Remix de The Weeknd y Arianna Grande; y China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J. Balvin.

Vuelve la aplicación de control Just Dance que está disponible de forma gratuita en iOS y Android lo que hace más accesible el multijugador de manera local, aunque también lo puedes hacer en modo online.

En resumen, es un juego que no innova en nada, pero no deja de ser divertido sobre todo si se disfruta en compañía de toda la familia, aunque nos gustaría que no haya que pagar más para jugar todas las canciones del catálogo. Si te gusta lo que has visto en el rey de este tipo de juegos, este juego es definitivamente uno a los que debes darle una oportunidad. Le damos una calificación de 7 de 10. Disponible en Xbox Series X/S, One, PS4, PS5, Switch y PC.

