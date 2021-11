El que vote por la MUD en Miranda “será voto nulo”, advierte Uzcátegui

David Uzcátegui quien busca ser gobernador del estado Miranda, advirtió este viernes que el que vote por la tarjeta de la Mesa de la Unidad (MUD) en la entidad “será voto nulo” tras el retiro de candidatura de Carlos Ocariz, y recomendó que voten por Fuerza Vecinal.

“El que vote por la tarjeta de la MUD en el caso de la Gobernación de Miranda será voto nulo. La recomendación es votar por la Fuerza Vecinal para que no se pierda esta oportunidad que tenemos de convertir la oscuridad en otra realidad”, afirmó Uzcátegui en declaraciones en horas de la tarde a Pedro Penzini en Circuito Éxitos.

Además señaló que “tenemos la oportunidad histórica de recuperar el estado en 9 días. Hay 1.900 mesas este 21 de noviembre que defenderemos con los testigos de mesa”.

“Miranda tiene un problema estructural con la distribución del agua. Nuestros ejes están dirigidos a la construcción de pozos de agua, trabajar en la educación, estimular la inversión, rescatar la iluminación, las vías, las industrias y el turismo. Trabajar el tema de salud”, reiteró.

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, dijo en exclusiva para ND, que «sí se aceptó la renuncia (de Ocariz), pero no se aceptaron los cambios asociados a los partidos que lo apoyaron porque llegaron fuera de lapso».

Si el CNE no aprueba sustitución de candidatura, Miranda “tiene que votar por Fuerza Vecinal”



Más temprano, David Uzcátegui expresó que si el CNE no aprueba la sustitución de su candidatura luego de que Carlos Ocariz (MUD) declinara este jueves, los mirandinos votarán por él a través de la tarjeta de Fuerza Vecinal.

Desde el municipio Sucre, Uzcátegui declaró a los medios de comunicación que «elevará» su voz respecto al CNE: «todavía no tenemos la certificación de que los cambios fueron aprobados. Saben de nuestra trayectoria y que nos hemos ganado el fervor popular sin atajos; no se escondan tras una decisión administrativa. ¿Por qué no pueden permitir los cambios planteados el día de ayer? Si hemos hecho una campaña de altura, de propuestas».

En sus palabras, no permitirá que se vulnere el derecho de los electores y enfatizó «Fuerza Vecinal es la tarjeta que postula hoy al candidato a la gobernación, si el CNE impone su criterio de que la candidatura de Carlos Ocariz fue declinada a destiempo, yo llamo públicamente a toda nuestra comunidad para que vote por la tarjeta de FV».

«Estamos en las horas donde nos hemos comunicado con los observadores internacionales, rectores…Si nos quieren ganar (al chavismo) gánenos con votos y no se escondan en oficinas con aire acondicionado».

«El que vote por la tarjeta de la MUD en el caso de la Gobernación de Miranda será voto nulo. La recomendación es votar por la Fuerza Vecinal para que no se pierda esta oportunidad que tenemos de convertir la oscuridad en otra realidad» Desde @CircuitoExitos con @ppenzini #12Nov — David Uzcátegui (@DavidUzcategui) November 12, 2021