Entre la represión y el asedio los cubanos se preparan para marchar el 15Nov

Detenciones, amenazas y represión. Este es el escenario que se vive en Cuba de cara a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio de este lunes 15 de noviembre.

Esta movilización masiva que se llevará a cano tanto dentro como fuera de Cuba tiene el objetivo de manifestarse contra el régimen que continúa oprimiendo a los cubanos. Sin embargo, la marcha por las calles de la isla se ve amenazada por la ya habitual represión ordenada por quienes tienen control del país.

Daniela Rojo, moderadora de la plataforma cívica Archipiélago fue declarada como desaparecida por sus colegas luego de estar más de 24 horas sin comunicación. «Hacemos al régimen cubano responsable de la vida de Daniela Rojo», manifestaron en su cuenta oficial de Facebook.

De igual forma, otro integrante de la plataforma identificado como Carlos Ernesto Díaz González fue secuestrado este sábado alrededor de las 11:00 am de este sábado. Según detalla Diario de Cuba, cuatro agentes vestidos de civil lo interceptaron en Cienfuegos, «mientras se dirigía a comprar cigarros en su barrio».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A QUE NOS DESAPAREZCAN»: LA DENUNCIA DE LOS MÉDICOS QUE DESNUDA AL RÉGIMEN CUBANO

Otras de las denuncias más destacadas tienen como protagonistas al artista Yunior García, al periodista Abraham Jiménez Enoa y a dos reporteros de EFE. A través de su cuenta de Twitter, Yoani Sánchez compartió un fragmento de un directo de García donde denunció que su casa fue sitiada por querer salir a marchar en solitario únicamente con una rosa blanca en la mano.

«Está rodeado el edificio por agentes de la seguridad del estado vestidos de civiles, como suelen hacer… Acaban de expulsar a gritos y golpes a unos periodistas acreditados que aparcaron frente a mi edificio», relató. De igual forma manifestó su decepción ya que cree que Cuba «está volviendo a los peores tiempos».

Dos reporteros de EFE también fueron víctimas de la arbitrariedad y represión de las autoridades cubanas, quienes les confiscaron sus acreditaciones de prensa. Estos periodistas recibieron la advertencia de que no podían realizar su labor periodística a partir de este momento; todo sin brindar ningún tipo de explicación a los representantes de la agencia de noticias española.

Por su parte, el periodista de The Washington Post, Abraham Jiménez Enoa denunció en su cuenta de Twitter el asedio a su domicilio. «Acabo de bajar a botar la basura de mi casa y no pude hacerlo porque estoy sitiado por agentes de la Seguridad del Estado y policías. Me dicen que estoy en arresto domiciliario hasta que ellos decidan; así se viven las horas previas al 15N en Cuba», escribió en un tuit.