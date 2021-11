España | Cristina Kirchner pierde el control del Senado en las legislativas de Argentina y Milei se consagra

Las elecciones legislativas en Argentina han dado ya su primer titular: después de 38 años el partido peronista perdió el quórum propio en el Senado de la Nación. El Gobierno ha fracaso en su intento por lograr revertir el resultado que le daban las encuestas y más aún, los números rojos desfavorables en las primarias para el Senado en Chubut, La Pampa y Santa Fe.

El presidente, Alberto Fernández, que grabó un discurso en la Quinta de Olivos para analizar la dura derrota del oficialismo en las elecciones generales a nivel nacional aseguró que, tras este resultado «se cierra una etapa». De esta forma aseguró que «cada vez que el pueblo habla, la democracia nos hace más fuertes. Esta noche he creído conveniente compartir algunas reflexiones y decisiones que vamos a tomar en los próximos días», dijo Fernández y agregó: «Con esta elección, termina una etapa muy dura de nuestro país que estuvo marcada por dos crisis: la crisis económica y la crisis sanitaria» en referencia al Covid.

CONGRATULATIONS Javier Milei winning big in Argentina’s Congress. The fiery anti socialist candidate has electrified the Argentine electorate. pic.twitter.com/CUAMdXyzwZ

