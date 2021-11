Hamilton reduce la ventaja de Verstappen al frente del mundial de F1 tras ganar en Brasil

El siete veces campeón mundial, el inglés Lewis Hamilton redujo la ventaja de Max Verstappen (Red Bull) a 14 puntos tras ganar este domingo el Gran Premio de Brasil -de Sao Paulo, este año-, el decimonoveno del Mundial de F1, en el que relegó al segundo puesto al neerlandés, que sigue al frente del campeonato a falta de tres carreras.

Hamilton (Mercedes), que arrancó décimo, se exhibió al remontar nueve puestos para ampliar a 101 su propio récord histórico de triunfos en la categoría reina. El compañero del inglés, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que marcó la vuelta rápida en carrera, cuarto.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) acabaron sexto y noveno, respectivamente.

El monegasco Charles Leclerc, compañero de Sainz en la ‘Scuderia’, fue quinto; mientras que los franceses Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Esteban Ocon (Alpine) ocuparon la séptima y la octava plaza en Sao Paulo.

El inglés Lando Norris (McLaren), que acabó décimo, también entró en los puntos en Brasil.

HAMILTON DA VOLANTAZO AL MUNDIAL

Eso es lo que escenificó Hamilton en un Gran Premio denominado de Sao Paulo este año, para culminar un fin de semana en el que se repuso de una sanción de cinco puestos, primero, por cambiar la cámara de combustión de su Mercedes; y de la descalificación de la cronometrada del viernes, que había dominado, para afrontar la prueba sprint desde la última posición en parrilla.

«La clave fue no rendirse nunca», comentó el astro inglés tras su sensacional victoria, que, después de acabar quinto la calificación sprint, había arrancado décimo este domingo. Demostrando que no ha ganado siete Mundiales por casualidad. Y haciendo bueno su lema, ‘Still we rise’, sentencia que lleva tatuada y que viene a decir algo así como ‘a pesar de todo, resurgimos’.

Hamilton anunció que, a pesar de las sensaciones vividas en México el pasado domingo, el Mundial sigue muy vivo. A falta de las tres carreras del periplo de Oriente Medio, que arranca el próximo fin de semana en la debutante Catar y se completará con otro estreno, el de Arabia Saudí; una semana antes del cierre de Abu Dabi, el próximo 12 de diciembre, en la capital de Emiratos Árabes.

EFE