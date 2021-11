Marvel se expandirá en Disney Plus con 12 nuevas series

Disney echó la casa por la ventana para el Disney+ Day, en el que la compañía anunció varias novedades relacionadas con los superhéroes de Marvel y otras producciones que buscan cautivar al público. Además, el servicio contará con títulos del UCM con relación de aspecto ampliada de Imax Enhanced.

La plataforma ha ido calentando motores anunciando por redes sociales varios de los estrenos que ya tenía programados para este viernes, contando los días previos, en los que llegarán nuevos episodios de Premisa, Reservation Dogs, The Greath North, Y: El último hombre y Doogie Kamealoha: Una médico precoz.

Este viernes Disney+ estrenó los primeros episodios de Dopesick y Entrelazados, además de aterrizar películas como Por fin solo en casa y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos o Jungle Cruise.

Pero las grandes novedades son las relacionadas con material inédito, especialmente el relacionado con Marvel, como un documental que narra cómo fue el rodaje de Shang-Chi o un episodio especial previo al estreno de la serie Ojo de Halcón.

Estos son los próximos estrenos de Disney:

–The Making of Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, un documental sobre la experiencia de Billie Eilis en un concierto cinematográfico.

–Marvel Assembled: The Making of Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, un documental especial que narra cómo se hizo el nuevo éxito cinematográfico del UCM.

Todo nuevo héroe legendario tiene un comienzo y un detrás de cámaras 💥. Unidos: Creando #ShangChi y la Leyenda de los Diez Anillos, disponible ahora en #DisneyPlus. pic.twitter.com/RpgO7LFN6W — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 12, 2021

–Encantada, la película protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey de 2007 llega por fin a Disney+.

–Spin, una película original de Disney Channel que narra la vida de Rhea, una adolescente nativa estadounidense que descubre su vocación de DJ.

-Toda la tercera temporada de Fancy Nancy.

Además de estos lanzamientos, el Universo Cinematográfico de Marvel se expande al presentar 12 series, entre ellas X-MEN 97, Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel, What If…? (segunda temporada), I Am Groot, Aghatha: House of Harkness.

Además, por primera vez, los fans podrán ver en casa algunos de sus títulos favoritos de Marvel con relación de aspecto ampliada gracias a IMAX Enhanced en Disney+. Estos títulos con relación de aspecto ampliada están disponibles desde este viernes.

En el lanzamiento incluyen el estreno de Shang-Chi en la plataforma; así como otras películas del Universo Cinematográfico Marvel tan populares como Iron Man, Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Capitán América: Civil War, Dr. Strange (Doctor Extraño), Thor: Ragnarok, Black Panther, Vengadores: Infinity War, Ant-Man y La Avispa, Capitana Marvel, Vengadores: Endgame y Viuda Negra.