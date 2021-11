Muere agricultor en Lara mordido por una serpiente «rabo amarillo»

José Edilberto Suárez Suárez de 51 años falleció la madrugada de este jueves después de haber sido mordido por una serpiente “rabo amarillo” en el sector Las Malvinas del municipio Crespo del estado Lara.

El lunes por la mañana José se encontraba recolectando maíz en su parcela cuando fue mordido por la serpiente. Fue auxiliado y trasladado en un primer momento al hospital de Guaca y posteriormente al hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto donde murió está madrugada.

Recibe las noticias directo en tu Whatsapp.



UNIRME A GRUPO DE WHATASPP

Un grito alertó a sus parientes, quienes de inmediato corrieron a ver qué ocurría. Al llegar al sitio, el quincuagenario les contó lo que había pasado y de inmediato lo trasladaron hasta el hospital.

Los familiares recorrieron diferentes sitios buscando el antídoto pero no fue posible, se comunicaron con el Mayor Luis Contreras de bomberos INEA pero no tenía el suero.Contreras, agregó que la escasez de suero antiofidico no es solo de Venezuela, «es un problema a nivel mundial».La OMS nunca a obligado a la industria farmacéutica mundial a elaborar suero antiofidico por los altos costos de producción y por qué no es rentable, acotó.

Agencia