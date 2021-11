Vecinos dieron todos los detalles sobre la invasión de residencias Roblote de El Paraíso

El pasado martes 8 de noviembre los residentes del edificio, ubicado en la avenida Páez, evitaron que invadieran un apartamento en el piso seis. El propietario del inmueble, Leopoldo Marvez, falleció horas antes y los supuestos invasores, entre ellos un presunto funcionario de la PNB, aseguraron que eran sus familiares. Sin embargo, testigos contaron que Marvez vivía solo y no tenía parientes cercanos en Caracas.

Por /Crónica.Uno

Caracas. Los vecinos de residencias Roblote, en la avenida Páez de El Paraíso, trataron de denunciar tres veces el intento de invasión de un apartamento, que ocurrió entre el lunes 8 y el martes 9 de noviembre, pero no los recibieron en la Fiscalía.

Los afectados, quienes pidieron a Crónica.Uno el resguardo de su identidad por medidas de seguridad, indicaron que Jefferson Suárez, quien se identificó como jefe de Delito de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), junto con su esposa y un menor de edad, intentaron apropiarse del apartamento simulando que eran familiares del propietario.

El funcionario y su pareja, quien supuestamente también tiene relación con un cuerpo de seguridad del Estado, intentaron cambiar las cerraduras y ocuparlo, luego de que el dueño de la vivienda fuese trasladado a un hospital. Los residentes lo impidieron.

El martes 9 de noviembre los vecinos acudieron a la oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, pero no les recibieron la denuncia. Los funcionarios alegaron que ellos no eran propietarios del apartamento y que la invasión no se había consumado.

También fueron a la Fiscalía 3° Nacional, el miércoles 10 de noviembre, donde tampoco pudieron denunciar porque les dijeron que solo recibían casos de drogas. Y en la oficina de Derechos Fundamentales les informaron que debían dirigirse a la sede de El Helicoide para denunciar.

¿Qué pasó?

En el piso seis, apartamento 63, de las residencias Roblote vivía Leopoldo Enrique Marvez Núñez, de 85 años de edad. El señor estaba solo, no trabajaba y sus condiciones eran precarias. Se alimentaba gracias a los vecinos, que diariamente le pasaban de comer.

La mañana del sábado 6 de noviembre, cuando uno de los habitantes de las residencias fue a su apartamento para darle comida, encontró a Leopoldo en cama y adolorido por una caída. Ante esta situación el vecino pidió apoyo por el grupo de WhatsApp del edificio.

“Nos organizamos para llevarlo a un hospital el domingo, pero aproximadamente a las 11:00 a. m. se presentó en el edificio Jefferson Suárez, quien dijo que era su sobrino y se lo llevó a un hospital. Creemos que hay complicidad con un habitante del edificio, a quien tenemos identificado”, contó el testigo, quien por temor a represalias pidió no revelar su identidad.

Horas más tarde, la pareja de Suárez llegó al apartamento para limpiarlo. “La mujer tenía hasta una bolsa con bombillos, porque el señor Leopoldo vivía en precarias condiciones y no tenía ni bombillos en el apartamento”.

El lunes 8 de noviembre la mujer regresó con la intención de cambiar las cerraduras y las rejas del inmueble, pero un vecino le recomendó que hiciera los trabajos en el horario permitido por la junta de condominio. Por esta razón volvió el martes a ocupar el apartamento, con un menor de edad, con ropa, juguetes y útiles escolares. A la mujer la acompañaban otros funcionarios de la PNB, no identificados.

Leopoldo Marvez falleció en el Hospital Vargas, la madrugada del martes 9 de noviembre y hasta este jueves 11 de noviembre su cuerpo continuaba en la morgue. De acuerdo con el certificado de defunción que tienen los vecinos de residencias Roblote, la causa de muerte fue un “shock cardiogénico”. Sin embargo, los médicos del centro hospitalario les informaron que, presuntamente, dicha acta fue modificada ya que la primera aseguraba que Leopoldo había fallecido por complicaciones asociadas a la COVID-19.

“En el hospital nos dijeron que supuestamente lograron el cambio del acta de defunción porque un traslado y velorio sale más caro cuando el difunto tenía COVID-19”.

Los vecinos aseguran que el hombre era viudo y no tenía más familiares en Caracas. Calculan que tendría al menos 21 años en el edificio y no lo habían visto recibir visitas de otros parientes. En ocasiones llevaba a dormir a personas que conocía en la calle.

Crónica.Uno se comunicó con Grecia Arvelo, sobrina de Leopoldo Marvez, quien vive en Estados Unidos. Contó que su tío tenía un hijo que se llamaba Leopoldo Marvez Bello, pero murió. Y aunque se casó tres veces no tenía otros familiares.

“El hijo de mi tío se casó y tenía hijos, pero no he podido comunicarme con sus hijos. Mi tío murió y no se había divorciado de su tercera esposa, ella es del estado Lara y al separarse de mi tío se fue a casa de su familia”, contó.

Comunidad ha impedido 75 % de las invasiones

De acuerdo con los datos del Frente Norte de Caracas, hasta el 11 de noviembre de 2021 se han registrado al menos 80 intentos de invasión en la capital. Sin embargo, la organización de los vecinos ha logrado impedir al menos 75 % de estos hechos.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la organización no gubernamental, explicó que en algunos de estos casos hay presunta participación de funcionarios policiales y civiles armados.

“Los colectivos y funcionarios policiales utilizan inmuebles que están en debilidad jurídica, en disputa, que los dueños se han ido del país y están vacíos o casos de personas de la tercera edad que están indefensos”.

El artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal indica que quienes cometan una invasión podrían pagar entre cinco y diez años de prisión, o una multa de 50 unidades tributarias.

Rojas explicó que no hay imputados por intentos de invasión o invasiones, por ello aseguró que la mejor respuesta para evitar los intentos de invasión es la organización vecinal

“Hay que denunciar, algunas invasiones se convierten en negocios redondos, en algunos hoteles invadidos cobran hasta 30 dólares por la noche, en otros inmuebles se distribuye la bolsa del Clap, dan las bombonas de gas o cobran vacunas a los negocios que están a los alrededores. No es solo la toma de la propiedad, sino lo que trae consigo esta situación”, dijo.

Al cierre de esta nota se conoció que una comisión de la PNB acudió este jueves a las Residencias Roblote y citó a declarar a miembros de la junta de condominio el próximo viernes. Según los vecinos consultados, los uniformados indicaron que se enteraron de lo sucedido a través de las redes sociales.

