Adele estrenó nuevos temas en concierto especial ‘One Night Only’

La cadena estadounidense CBS transmitio el domingo el concierto especial de Adele ‘One Night Only’, que incluyó una entrevista con Oprah Winfrey.

El especial se estrenó de cara al lanzamiento de ’30’, el nuevo álbum de la cantante, que sale este viernes 19 de noviembre y es, por tanto, el Disco de la Semana en estas páginas; y ha contado con el aliciente de que la cantante británica ha estrenado en él varias canciones nuevas, entre ellas el próximo single del disco, ‘I Drink Wine’.

Adele, desde luego, se ha reservado las sorpresas que el disco pueda contener para el lanzamiento del largo, y el setlist de ‘One Night Only’ ha contado también con sus singles más emblemáticos, ‘Hello’ y ‘Someone Like You’, así como los hits ‘Skyfall’, ‘Rolling in the Deep’ y ‘When We Were Young’, el nuevo single ‘Easy on Me’, y también la versión de Bob Dylan ‘Make You Feel My Love’, que Adele ha cantado tras «oficiar» una emotiva pedida de matrimonio.

En la entrevista, Adele conversó sobre todos los temas que se podía esperar que abordara en una charla con Oprah: su divorcio, su pérdida de peso y su relación con el alcohol.

Ha dicho que se lleva bien con Simon Konecki, el padre de su hijo, Angelo; hasta el punto de que aún le «confía su vida», y al que aún tiene en gran estima pues es «la persona más estable que he tenido en mi vida»; pero no ha recordado su divorcio en buenos términos por la ansiedad que provocó, y ha declarado que «no ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre».

Precisamente la ansiedad que vivió Adele durante su divorcio le hizo empezar a «beber vino», pero la británica confiesa que «una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada».

Y una de las actividades que emprendió para controlar su ansiedad es entrenar. Ha declarado que «tenía unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio» y que empezar a ir al gimnasio le ayudó a aliviar los síntomas y a mantener el control sobre su cuerpo.

New life goal: Get engaged in front of @adele. 💍 pic.twitter.com/ybfa922aHg — CBS (@CBS) November 15, 2021

800NOticias

Por: Reporte Confidencial