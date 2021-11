Chile | Ayudamemoria | El vínculo de Parisi con empresario argentino radicado en Antofagasta en empresa acusada de estafa y fraude inmobiliario

Porque somos un medio pluralista e independiente que entrega información veraz y oportuna a los ciudadanos empoderados, informados y que piensan; promovemos el voto informado e inteligente. Ayudamemoria es el espacio dentro de DiarioAntofagasta.cl donde te ayudamos a recordar los diferentes hechos que causaron controversia protagonizados por distintos aspirantes de todas las tendencias políticas, para que puedas ejercer tu derecho a voto con más elementos de juicio a la hora de elegir quienes aspiran a representarte y recibir un sueldo del Estado a costa de tus impuestos.

Pensaron que harían el negocio de sus vidas. Les ofrecieron la oportunidad de invertir en la compra varios departamentos que luego se pagarían automáticamente gracias a los arriendos e incluso podrían vivir en uno de ellos gratis. Todo, con “cero riesgo“.

Esa fue la promesa en la que creyeron cientos de personas que invirtieron sus ahorros en la empresa asesora de bienes raíces Royal Real Estate, que actualmente adeuda dineros a más de 70 personas, según dieron a conocer distintos reportajes de Canal 13 y también de Chilevisión.

La firma, de la cual es propietario Mauricio Lizana y que fue dirigida por el candidato Presidencial Franco Parisi, ofrecía oportunidades de inversión inmobiliaria en seminarios de primer nivel desarrollados en diferentes puntos del país, incluyendo la ciudad de Antofagasta, donde fue precisamente el aspirante a La Moneda quien lideró un seminario realizado en el Hotel Antofagasta en 2018, cuando el gerente de la empresa en la zona era el empresario argentino Sebastián Quinzán.

El argentino es un personaje conocido en Antofagasta, por cuanto fue cercano asesor de la ex Alcaldesa Karen Rojo (quien fue destituída por fraude al fisco), asumiendo funciones con un contrato millonario como vocero y “experto en comunicaciones”. Inicialmente afirmó que tuvo problemas para convalidar su título de periodista en Chile, por lo cual tuvo que trabajar como junior o garzón de locales nocturnos, pero un informe emanado desde Argentina reveló que no poseía ningún título profesional, frente a lo cual terminó reconociendo que nunca estudió en la universidad y tuvo que dejar el cargo.

El socio del candidato presidencial fue cuestionado también por una denuncia de supuesta violencia intrafamiliar contra la madre de su hijo en Chile. En la época fue pareja de la Consejera Regional Katherine San Martín (RN), quien también se ha visto en el ojo del huracán y fue denunciada a Contraloría tras sus violentas descalificaciones a la apariencia física de otra candidata, luego que esta última llamara a no votar con ella por su vínculo político con el “narcofuncionario” de ese partido, supervisor de drones de vigilancia que formaba parte de una red de narcotráfico.

Seminario de la empresa realizado en Antofagasta con Franco Parisi y Mauricio Lizana.

Fue precisamente el empresario trasandino, quien indicaba en la época que había sido ratificado como gerente de la empresa, “luego de superar el récord nacional de venta de propiedad en Antofagasta“, posando en una fotografía junto a Mauricio Lizana, propietario de la empresa.

El gerente de Real Royal Estate, Sebastián Quinzán junto al propietario de la firma, Mauricio Lizana.

Promesas de un negocio tentador que sin embargo se transformaron en un drama para más de 70 personas quienes denuncian estafa. Lo anterior, luego que la empresa cesara en los pagos de los arriendos, cerrara sus oficinas y cortara contacto con los clientes, quienes en algunos casos han debido acudir a abogados solo para recuperar la adminstración de los inmuebles.

En otros casos, se presentan deudas millonarias en gastos comunes porque a pesar de que los arrendatarios pagaban las rentas, los dineros no llegaban a destino, lo cual incluso hace inminente la pérdida de sus propiedades a algunos clientes de la empresa, según denunció uno de los afectados que vive precisamente en Antofagasta y acusa una millonaria estafa.

El propietario de la empresa no entregó respuestas a los medios de comunicación respecto a estas denuncias, el ex candidato presidencial señaló que cortó relación con la compañía a finales del 2019, encontrándose actualmente fuera del país, al cual aún no regresa.

Por su parte, el abogado de la firma aseguró que la empresa estaría sufriendo una “insolvencia” de la cual culpó al estallido social y que por eso no ha realizado los pagos a quienes depositaron en ellos su confianza y sus ahorros.

Una explicación que no satisface a los afectados, quienes esperan respuestas y la restitución de sus dineros, además de no perder las propiedades que en algún momento vieron como un sueño y que ahora se transformó en una pesadilla inmobiliaria. Algunos han llevado a la firma a juicio por incumplimiento.

Afectado en Antofagasta:

Actualización: El 24 de abril de 2021, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA -filial de MBI Inversiones- presentó una querella acusando al candidato del Partido de la Gente (PDG) de cometer los delitos de estafa y lavado de dinero. La acción -que investiga la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente- va dirigida también en contra de su socio en Royal Real Estate, Mauricio Lizana, y su primo Luis Moraga Parisi, según informó el diario “La Tercera”.