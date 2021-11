Cómo ahorrar luz en casa: trucos para el ahorro energético

Dejando a un lado los electrodomésticos y múltiples aparatos que no siempre tenemos enchufados, ten en cuenta que la iluminación de la casa también contribuye al incremento en la factura de la luz. Aquí sí podemos conseguir un ahorro importante reduciendo el número de bombillas y cambiando las necesarias por bombillas LED. Además, son más ecológicas que el resto, consumen menos, tienen una vida más larga, soportan mejor los golpes, no emiten rayos UV y no necesitan calentarse, entre otras ventajas.

Con los electrodomésticos también tenemos que tener cuidado, sobre todo dependiendo de las tarifas de luz que tengamos contratadas. Generalmente, suponen la mayor parte del coste energético así que, si tienes que renovar o comprar alguno, te aconsejamos que adquieras uno de bajo consumo, algo que marcará la diferencia en tu factura de la luz.

Otro punto a tener en cuenta es el stand-by o modo en reposo de algunos aparatos. En realidad, si no los desconectas por completo, continúan consumiendo electricidad. Sabemos que es un tanto incómodo ir enchufe por enchufe desconectando todos los aparatos del hogar, por lo que puedes utilizar regletas con interruptores para poder apagar por completo y de manera individual cualquier aparato que desees.

En caso de que puedas elegir entre gas o electricidad, aunque suponga más riesgos, el gas es energéticamente más eficiente, ya que cuesta menos obtener la misma energía. Por otra parte, también puedes cambiar ciertos hábitos como utilizar más ropa de abrigo en lugar de ir en manga corta en pleno invierno y tener la calefacción demasiado fuerte. Camisetas térmicas, calcetines de lana, mantas para ver la tele en el sillón… Cualquier cosa es válida siempre que te permita ahorrar en tu factura de la luz.

Si hablamos de tarifas de luz, y puedes permitirte el lujo de utilizar ciertos electrodomésticos como la lavadora y el lavavajillas por la noche, te recomendamos que contrates una tarifa nocturna, pues es la más barata. Pero tan cuidado, los precios más caros suelen coincidir con los horarios de sobremesa, es decir, de 14 a 17 horas y de 21 a 22 horas. Deberás esperar, por tanto, a hacerlo de madrugada o a primeras horas de la mañana.

Tanto si tienes la luz contratada con Iberdrola como con cualquier otra compañía, los precios de la luz son algo más bajos durante el fin de semana. Aprovecha entonces para utilizar los electrodomésticos más costosos como el horno, la secadora o el lavavajillas. Otro punto importante a tener en cuenta es la potencia contratada. En la factura de la luz, la mayoría del gasto corresponde a impuestos más que a consumo, por ello, puede que tengas que revisar las tarifas de luz y escoger la que mejor se adapte a tus necesidades.

Trucos para ahorrar luz

Aparte de todos los consejos que te hemos presentado anteriormente, existen pequeños trucos que también pueden marcar la diferencia en tu factura de la luz. Por ejemplo, puedes ahorrar mucho dinero si aíslas de manera eficaz tu casa con cristales que guarden mejor el calor, poniendo puertas que no dejen pasar el frío o dejando que penetre el sol para calentar las estancias. Otro truco es colocar cortinas en todas las ventanas que den al exterior, pues también actúan como aislante.

Existen también alfombras o esterillas para colocarlas debajo de las puertas que den al exterior para evitar que se escape el calor, aunque lo más eficaz son los burletes aislantes. Coloca ventanas en todas las estancias, cuanta más luz entre del exterior, más ahorraremos en gastos de bombillas.

Dentro de los trucos para ahorrar luz, cabe destacar las nuevas aplicaciones para el móvil que te dicen cuánto cuesta el kilovatio por hora durante todo el día, así sabrás si te merece la pena esperar a una hora en que la luz sea más barata. Estas aplicaciones también te avisan cuando el precio está más bajo para conocer el momento ideal de hacer el gasto energético más elevado del día.

Actualmente, una buena forma de ahorrar en tu factura de la luz es comparar los precios de las distintas compañías eléctricas, pues ahí también puedes ahorrar importantes sumas de dinero. Desde Iberdrola a otras muchas, es cuestión de asegurarse de la que ofrece mejores precios. Asimismo, también existen electrodomésticos, enchufes, termostatos y válvulas inteligentes para ayudarte con tu ahorro energético. Estos aparatos se pueden programar para que se enciendan cuando queramos, aunque no estemos en casa.

Esperamos que todos estos trucos para ahorrar luz te ayuden en este cometido, pues el precio de este servicio se ha disparado en los últimos años de manera desorbitada. Iberdrola es una de las compañías más utilizadas en nuestro país, pero siempre puedes consultar las tarifas de luz para ajustar tu gasto energético.

El Español

Por: Reporte Confidencial