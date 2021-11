La superestrella del equipo de los Angeles Lakers, Anthony Davis de los Lakers habla sobre enfrentar a Alex Caruso en la NBA.

Anthony Davis, Russell Westbrook y Los Angeles Lakers reciben a los Chicago Bulls el lunes, lo que significa que Alex Caruso hará su regreso agridulce al Staples Center.

Por supuesto, esta vez, Caruso vestirá de rojo en lugar de dorado, una visión que los fanáticos de los Lakers aún no han superado. IRL, será aún más difícil de procesar.

Después de todo, los Lakers de forma extraña e insultante Caruso, a quien desarrollaron de un agente libre no reclutado en un defensor de calibre All-NBA y héroe de culto, por razones de impuestos de lujo durante el verano. Chicago, inteligentemente, le ofreció al jugador de 28 años un contrato por cuatro años y $ 37 millones.

En lo que va de la temporada, los Bulls renovados tienen marca de 8-4. Caruso está promediando 3.3 robos cada 36 minutos e instigando destacados nocturnos.

Es posible que Davis extrañe jugar junto a Caruso, quien comenzó el sexto juego de las Finales de la NBA de 2020 hace poco más de un año. El lunes, sin embargo, estará emocionado de enfrentarse a la “CABRA”.

Después de la actuación dominante de Davis en la victoria en casa 114-106 de los Lakers sobre los San Antonio Spurs el domingo, se le preguntó sobre el enfrentamiento contra Caruso y el equipo de su ciudad natal.

“¿OMS? No conozco a ese tipo “, bromeó Davis al principio, al escuchar el nombre de Caruso.

“No, será divertido jugar contra AC de nuevo”, continuó. “Todo lo que trajo a nuestro equipo para ganar un campeonato ya nuestro equipo el año pasado. Fue una gran parte de lo que hicimos aquí. Probablemente sea un poco más emotivo para él que para mí, solo porque él está de vuelta aquí en Los Ángeles. Normalmente es más emotivo cuando estoy de regreso en Chicago. Pero cada vez que tengo la oportunidad de jugar contra los Bulls, siempre es divertido ir contra el equipo de tu ciudad natal. Será divertido y emocionante jugar contra AC. Intentaremos conseguir esa victoria contra él “.

