Draymond Green habla sobre LaMelo Ball y los Hornets

El jugador estrella de los Golden State Warriors, Draymond Green habla sobre LaMelo Ball y el equipo de los Hornets en la NBA.

La racha de siete victorias consecutivas de los Golden State Warriors terminó contra LaMelo Ball y los Charlotte Hornets. Fue el segundo y último encuentro entre los dos grupos, y terminó con una serie dividida en uno para cada uno. En la victoria de los Hornets del domingo, Ball terminó con 21 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y tres asistencias, y recibió grandes elogios de Draymond Green.

“Es un muy buen general de piso. Lanzó muy bien el balón en la primera mitad y les da confianza a estos muchachos. Cuando está en la cancha, tienen un tipo diferente de confianza “, dijo Green a ClutchPoints.

Draymond Green on LaMelo Ball: “He’s a very good floor general. He shot the ball extremely well in that first half, and he gives these guys confidence. When he’s out there on the floor, they have a different type of confidence.”

