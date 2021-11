Elecciones en Argentina | El gobierno mantuvo la primera minoría en Diputados pero perdió el quórum en el Senado

El Gobierno Nacional logró el principal objetivo que se trazó luego de la fuerte derrota en las PASO. Emparejó la elección en la provincia de Buenos Aires llevándola casi a un empate, mantuvo la primera minoría en Diputados pero perdió el quorum propio en el Senado . Con el 97% de las mesas escrutadas en territorio bonaerense, Juntos por el Cambio logró el 39,83 por ciento de los votos para diputados nacionales, mientras el Frente de Todos obtuvo 38,52 puntos. Con una diferencia tan exigua, el principal distrito electoral del país trajo el alivio que se esperaba en la coalición gobernante.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hubo menos sorpresas en comparación con las PASO. María Eugenia Vidal logró preservar un porcentaje similar a la suma de las listas que habían competido en la primaria de JxC, aunque cayó al 46%.

La lista encabezada por Leandro Santoro, tuvo una leve mejoría, al superar levemente el 25 por ciento. En septiembre había logrado 24,4.

Quien obtuvo una mejoría más clara fue la fuerza de extremaderecha liderada por Javier Milei, que sacó 17 punto, tres más de lo que había logrado en las primarias.

El FIT-U también aumentó aunque menos. Alcanzó el 7,75%, un punto y medio más que en septiembre. De esta manera, Myriam Bregman logrará ingresar a la Cámara Baja. Pero gracias a una buena performance en otras provincias, la izquierda clasista logró reafirmarse como tercera fuerza a nivel nacional.

Tanto la derecha libertaria como el FIT Unidad contarán en el Congreso con bancadas propias de entre cuatro y cinco diputados.

En líneas generales, Juntos por el Cambio ratificó los resultados de las Primarias a nivel nacional. Apenas perforó el 40 por ciento que obtuvo tanto en las presidenciales de 2019 como en la PASO del 12 de septiembre. Fue el Frente de Todos el que sumó votos esta vez, aunque no pudo recuperar sus guarismos de la elección presidencial. La participación de votantes fue casi del 72 por ciento casi cinco más que en las primarias, una cifra positiva para el oficialismo, pero que alcanzó apenas para llevar alivio al Frente y recuperar algo del oxígeno perdido.

Dónde se dio vuelta el resultado

El peronismo logró dar vuelta la elección en algunos distritos, y ratificó su triunfo en otros. En Chaco, donde había perdido en las PASO por 10 puntos, alcanzó este domingo el 44% contra un 42% de Juntos por el Cambio.

En San Luis se producía una situación similar a la bonaerense. Había final abierto. Con 46,11%, Unidos por San Luis, lista encabezada por el radical Claudio Poggi, se imponía sobre Fuerza San Luis, el frente peronista que conseguía 45,19 puntos, creciendo casi 8 puntos más en las primarias. Alberto Rodríguez Saa estuvo muy cerca de revertir los resultados de la PASO y le entregó al Frente de Todos otros motivos para la celebración.

En Tierra del Fuego se produjo una de las remontadas más importantes del Frente de Todos. En las PASO de septiembre, Juntos por el Cambio había alcanzado 36 por ciento y el FdT 32,9. En la votación de este domingo el peronismo rozó 40 puntos y Cambiemos cayó a 29.

El dato negativo para el Frente de Todos se registró en provincias como Santa Cruz, Córdoba, Río Negro y Neuquén, donde quedó como tercera fuerza y fue desplazado por partidos locales.

Tiempo

Elecciones 2021: el mapa político que dejó las legislativas

Las elecciones legislativas dejaron retratado un mapa político de diferentes colores. Con las listas de diputados opositores imponiéndose en 13 provincias, cinco de estos distritos son de los más poblados: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

En provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos marcó una clara mejoría respecto de las PASO. Por su parte, Juntos venció en Ciudad de Buenos Aires y también en provincias como Santa Cruz y La Pampa. Cabe destacar que el oficialismo ganó en nueve distritos y alcanzó 32,17% de los votos a nivel nacional.

Juntos alcanzó, en promedio, el 42,44% de los votos a nivel nacional. Las mesas escrutadas hasta las 00 horas del lunes 15 de noviembre llegaron al 98,08%, siendo 24.263.286 los votos totales y habiendo 711.471 en blanco. A continuación, el mapa interactivo sobre cómo quedaron distribuidos los diferentes partidos políticos a lo largo y ancho de la República Argentina.

En qué provincias el Frente de Todos dio vuelta la elección

En Tierra del Fuego, el Frente de Todos dio vuelta la elección en relación a los resultados obtenidos durante las PASO y dejó al macrismo en segundo lugar. Del 32,96% de los votos para Diputados, pasó al 39,67%, con un incremento de casi el 7%; mientras que la oposición pasó del 36,45% al 28,92%, con más del 7% en desventaja.

Otra provincia que eligió representantes para la cámara baja es Chaco, en donde el Frente de Todos se queda con otra victoria con el 96,35% del escrutinio provisional completado. El oficialismo alcanza el 44,13% de los votos, mientras que el macrismo el 42,2%. En las PASO, Juntos se había impuesto por casi 10 puntos, con el 44%.

Al triunfo en esos provincias se le suma el de Salta, donde el oficialismo pasó del 30,17% al 31,75%, imponiéndose sobre el macrismo que cosechó el 30,43%.

El Destape

Juntos por el Cambio festejó y apostó a nacionalizar su victoria en la Ciudad de Buenos Aires

La lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires consiguió el 47% de los votos en las elecciones legislativas y retuvo 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada electa María Eugenia Vidal extendió el triunfo al plano nacional y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó sus aspiraciones presidenciales para el 2023.

Con el 99 % de los votos escrutados, JxC consiguió el 46.98% en CABA, un punto menos que en las primarias, cuando la sumatoria de las tres listas alcanzó el 48.19%. De esta manera consiguió retener siete bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. En segundo lugar quedó el Frente de Todos con el 25.10% que logró incluir a tres representantes: el legislador porteño Leandro Santoro y a Gisela Marziotta y Carlos Heller, que renuevan sus lugares. En tercer lugar quedó el partido La Libertad Avanza, encabezado por el economista Javier Milei, que llegó al 17.04%, tres puntos más que en las PASO cuando consiguió 13.66%. Con estos números, el partido libertario consigue por primera vez incluir a tres diputados nacionales. La izquierda también tendrá una representante en el Congreso: Myriam Bregman volverá al recinto ya que el Frente Izquierda Unidad consiguió el 7.75%. Sin representación en la cámara baja quedó Autodeterminación y Libertad, que postulaba a Luis Zamora y consiguió el 3.07%.

Desde el búnker de Costa Salguero, la alianza de JxC festejó los resultados y nacionalizó el discurso. Pasadas las nueve de la noche, Vidal le pidió al gobierno nacional “que escuche el mensaje de las urnas y que defina el camino con respuestas concretas”.

“El gobierno tiene un mensaje claro. Esperemos que esta noche escuche de verdad. Los argentinos le dijeron: así no, cambien, basta, escuchen. Ojalá escuchen. Pero si no escuchan, nosotros sí lo vamos a hacer, vamos a estar acá los próximos dos años acompañándolos. En el medio del momento muy difícil venimos a aportar serenidad, un bloque sólido que tiene experiencia. No nos va a temblar el pulso, vamos a tener la fortaleza necesaria para defenderte en el Congreso”, afirmó la exgobernadora bonaerense.

En el escenario, Vidal estaba con Rodríguez Larreta en un costado y Mauricio Macri en el otro. Debajo se escuchaban los cantos de la militancia: “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno en el 2023”. Antes de cerrar, la diputada electa agradeció a Macri, a Elisa Carrió y a Larreta y dijo que “este voto contundente es un reconocimiento a cómo se hicieron y se hacen las cosas en la Ciudad”. “En el camino de dignidad, logramos cinco senadores y estamos ganando a nivel nacional por 10 puntos”, agregó.

Mi compañero de ruta desde hace tantos años y amigo @diegosantilli hizo otra elección enorme, y así también va a ser el trabajo que él y el equipo van a hacer en representación de cada bonaerense. Te felicito, Diego. Estoy muy orgulloso de tu fuerza y capacidad. pic.twitter.com/BpsmbUekGq — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 15, 2021

El final del acto estuvo a cargo de Rodríguez Larreta que, al igual que en el cierre de campaña del miércoles en la Ciudad, ratificó que aspiran a ser gobierno en dos años y renovó sus aspiraciones presidenciales. “Este resultado es el reconocimiento a la transformación que juntos venimos haciendo en la Ciudad y que comenzó Mauricio. Es la esperanza, vamos a seguir trabajando”, afirmó y recordó la pelea con el gobierno nacional por las clases presenciales durante la pandemia.

Además usó la seguridad como un ejemplo de gestión exitosa a nivel local que es posible extender a nivel nacional. “Prioridad es la seguridad, lo mostramos y tenemos resultados, somos la segunda ciudad más segura de América Latina. Se puede mejorar, lo demostramos, se puede con decisión política, con un plan. Lo hicimos en la ciudad, se puede en todo el país”, declaró.

“La unidad es la que tenemos que defender. Hoy dimos un paso enorme para consolidar la transformación que venimos llevando a la Ciudad. Juntos llevamos los valores a todo el país: la educación, la gestión transparente, la política sin privilegios, la seguridad para vivir en paz, el trabajo. Tenemos que llevar estos valores a todo el país. Miremos hacia adelante, podemos construir un país todos juntos, sigamos soñando”, agregó.

Luego del acto, los y las integrantes de la lista 501 dieron una conferencia de prensa en la que advirtieron que aún no definieron participar de la convocatoria al diálogo propuesta por el gobierno nacional. “No hubo convocatoria formal ni informal. Si hay una convocatoria Juntos por el Cambio va a decidir si asiste. Mañana nos reunimos, no hay individualidades”, afirmó, y después agregó tres condiciones. “Primero tiene que haber una escucha. Es importante que el gobierno escuche. En segundo lugar tiene que haber un acuerdo entre todos los integrantes de la coalición de gobierno. En tercer lugar se necesita un plan serio, no puede haber improvisación, puestas en escenas ni fotos”, dijo Vidal.

Vidal también minimizó la frase de Mauricio Macri, quién esta mañana sostuvo que “Juntos por el Cambio va a estar con mucha responsabilidad tratando que la transición sea lo más ordenada posible”. “Hacía referencia a que tenemos un objetivo de volver a gobernar en 2023. Es el objetivo y la sana ambición de volver a gobernar la argentina, no veo otro objetivo que no sea ese”, respondió.

Tiempo

La izquierda y la derecha sumaron la mayoría de los votos antipolarización

Los candidatos del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y de los espacios “libertarios” festejaron este domingo los buenos desempeños que les posibilitaron alzarse con cuatro y cinco bancas a nivel nacional, respectivamente, en tanto que Vamos con Vos, el espacio de Florencio Randazzo, confirmó el magro resultado de las PASO, y quedó afuera del futuro Parlamento.

El FIT-U se consolidó como la tercera fuerza nacional y reafirmó el resultado que obtuvo en las PASO del pasado 12 de septiembre, al sumar cerca de un millón 500 mil votos, lo que constituyó casi el 6 por ciento de las voluntades en estos comicios.

Consiguió revalidar las dos bancas que ponía en juego en la provincia de Buenos Aires y ganó dos más, una en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la provincia de Jujuy.

En tanto, La Libertad Avanza, el espacio que lidera el economista Javier Milei, superó en la CABA la performance que realizó en las primarias y que le permitió posicionarse como la tercera alternativa electoral después de Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT).

Por su parte, Avanza Libertad, la opción que en provincia de Buenos Aires encabezaba José Luis Espert, superó el registro de las PASO y se quedaría con tres bancas, lo que derivaría en una proyección de una fuerza de carácter nacional que represente a la derecha liberal con cinco miembros.

Diferente clima se vivió en Vamos con Vos, el espacio conducido por el exministro de Interior y Transporte, -que pese a llegar al 4,37% de los votos y superar el 3,71% que obtuvo en las elecciones primarias; no puedo alcanzar el objetivo de superar el piso para participar del sistema de reparto de bancas.

El festejo de la izquierda

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) se consolidó como tercera fuerza más votada a nivel nacional y celebró la ampliación de bancas en la Cámara de Diputados, de 2 a 4 representantes, el buen resultado en Jujuy, donde se ubicó como tercer espacio con casi 100.000 votos, y el ingreso de varios concejales en municipios bonaerenses.

Avanzado el escrutinio provisorio, el FIT-U reafirmaba el resultado que obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, y sumaba cerca de un millón 500 mil votos, lo que representa cerca de un 6 por ciento de las voluntades nacionales.

Con casi 100.000 votos en la provincia de Jujuy, el FIT se ubicó tercero en esa provincia y logró una banca en el Congreso Nacional para Alejandro Vilca; aunque la exigua diferencia que les lleva el Frente de Todos (1.400 votos), hace ilusionar a sus dirigentes con la posibilidad de conseguir el segundo lugar detrás de Juntos por el Cambio.

Además, la Izquierda obtuvo bancas en la provincia de Buenos Aires, donde con más de 538.000 votos consiguió el 6,76 por ciento de los votos; y una en la Ciudad de Buenos Aires, donde sus 138.000 votos representaron a un 7,7 por ciento del padrón.

Si bien en estos dos distritos se ubicó en cuarto lugar, en la sumatoria de distritos nacionales logró consolidarse como tercera fuerza.

Desde el interior del búnker, apenas conocidos los primeros resultados, Romina del Plá, segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, señaló a Télam que “el Frente de Izquierda hizo una campaña enorme, que ha reflejado en el crecimiento de los votos, y por primera vez logramos una banca en la Ciudad”.

“En algunos distritos perforamos el piso de disputa con el peronismo; y estamos muy contentos, por supuesto estamos esperando el escrutinio definitivo para ver si tenemos posibilidades de que entre la banca de (Néstor Pitrola, segundo candidato en la Ciudad)”, agregó.

Cinco diputadados ultaderechistas

En tanto, los candidatos de Avanza la Libertad y La Libertad Avanza lograron colocarse como tercera fuerza tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires, superando los porcentajes que habían obtenido en las PASO y asegurándose 5 diputados en el Congreso.

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, alcanzó con el 95,84 por ciento de las mesas escrutadas, el 17,03 por ciento de los votos, superando por casi 4 puntos el 13,66 que había obtenido en las primarias, celebradas el pasado 12 de septiembre.

Por su parte, José Luis Espert, candidato por la provincia de Buenos Aires, logró el 7,49 por ciento de los votos, sobrepasando el 4,87 obtenido en las PASO y arrebatándole el tercer lugar de la provincia al Frente de Izquierda.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Espert celebró la “histórica elección en PBA (la madre de todas las batallas) del liberalismo”.

“Mas de 700.000 bonaerenses confiaron en #AvanzaLibertad!! Metimos 2 o 3 diputados nacionales, 3 o 4 diputados provinciales y decenas de concejales”, agregó.

El fracaso de Randazzo

Con diferente resultado, Randazzo, líder bonaerense de “Vamos con Vos”, no alcanzó los votos necesarios para participar del sistema que establece la distribución de bancas para entrar al Congreso, agradeció a sus votantes a través de un mensaje difundido y pidió esperar los resultados del escrutinio definitivo.

Randazzo agradeció en nombre de Vamos con Vos “cada bonaerense que acompañó con su voto, a cada fiscal y a cada uno de los candidatos y candidatas por el compromiso”.

“Para tener la certeza de que vamos a representarlos en el Congreso tenemos que esperar el escrutinio definitivo”, escribió el exministro y concluyó: “#VamosConVos lo hicimos pensando en que la política debe resolver los problemas de la gente y eso es lo que vinimos a hacer.”

Télam

Alberto Fernández convoca a la oposición para un acuerdo político para la reactivación económica

En pleno frenesí por los resultados electorales, Alberto Fernández habló en un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos y convocó a la oposición para avanzar en un acuerdo político para la reactivación económica. “En la primera semana de diciembre, enviaremos al Congreso un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”, dijo.

Cerca de las 22, mientras partía rumbo al búnker del Frente de Todos, en Chacarita, el Presidente compartió un discurso en el que realizó un breve balance de su gestión y que sirvió como un relanzamiento de su Gobierno, el cual, según dijo, comienza ahora su segunda etapa, ya marcada por la post pandemia.

Fernández dijo que el proyecto de ley que enviará al Congreso incluirá un programa que “contemplará los mejores entendimientos que nuestro Gobierno haya alcanzado con el staff del FMI, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social. Esta es una decisión política que cuenta con pleno aval del Frente de Todos”.

“En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver los desafíos los que nos enfrentamos, necesitamos consensos. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica”, afirmó

Con respecto a los resultados electorales, con los que el oficialismo mejoró la performance de las PASO pero igual salió golpeado, explicó: “Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país; una etapa que estuvo marcada por dos crisis. Una, la crisis económica heredada del gobierno anterior, y de la que aún quedan enormes desafíos por resolver. Otra, la crisis sanitaria, provocada por una cruel pandemia que poco a poco vamos superando”.

“Cada vez que el pueblo habla, la democracia nos hace más fuerte. Hablé y escuché a millones de personas. Todas y todos necesitan más certidumbre, saber que cada día vamos a estar un poco mejor. Nos estamos poniendo de pie. Estoy convencido que desde el respeto profundo a la expresión del pueblo en las urnas se abre una etapa nueva para nuestro país”, lanzó.

Acto seguido, remarcó que el futuro tendrá como ejes centrales “la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo, todo ello en el marco de un diálogo constructivo”.

Por otra parte, el mandatario destacó que “es necesario seguir el camino del reordenamiento de las cuentas del Estado”, pero resaltó que “jamás a costa de un ajuste del gasto. Eso nos impediría nuestro sueño y compromiso de construir una sociedad inclusiva; impediría darle continuidad a esta recuperación económica que estamos viviendo”.

“El ajuste fue practicado en distintos momentos de la historia y solo profundizó la desigualdad y la pobreza”, añadió, y dijo: “Hoy queremos mirar hacia adelante, pero eso no debe conducirnos a un olvido que signifique un retroceso. Queremos avanzar y poder crecer como sociedad”.

Por último, pidió actos a la dirigencia opositora “actos de patriotismo”. “Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Precisamos que la relación entre el Gobierno y el Congreso sea fructífera por el interés general del país. Es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el gobierno que me precedió. Es el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica”, cerró.

Ámbito