Especial ND | Recomendaciones a periodistas para el 21N: Borrar mensajes, evitar exponerse y preservar su integridad

Dentro de seis días serán las elecciones para escoger a gobernadores, alcaldes y concejales en Venezuela. Para la prensa será un nuevo reto hacer cobertura en un escenario electoral donde siempre ha sido hostigada e intimidada por hacer su trabajo: informar.

El equipo de ND conversó en exclusiva con el experto en seguridad digital y director de Venezuela Inteligente, Andrés Azpúrua, quien comentó que durante los procesos electorales «las presiones son más fuertes y aumenta el número de incidentes con uniformados» mientras la prensa cubre la jornada.

Azpúrua recomienda que los periodistas deban salir preparados ante ese escenario y «no asumir que es un día normal», además deben borrar toda información en el teléfono que se considere importante por si el equipo móvil termina siendo decomisado por un policía. «Se debe desconfigurar el correo electrónico del teléfono y asegurarse de borrar las conversaciones con las fuentes», dijo.

También aconseja que la mejor plataforma de chat es Signal porque permite configurar que las conversaciones puedan ser eliminadas de manera automática en un lapso de pocas horas. «Mi recomendación es que se borren automáticamente porque uno nunca sabe cuándo pueda pasar algo», agrega.

En el caso de los sitios web bloqueados, aconseja el uso de los VPN Psiphon o TunnelBear porque son más seguros y fáciles de instalar. Y en el caso de los medios de comunicación deben cuidar siempre la seguridad de sus equipos (cámaras, computadoras), de sus dispositivos electrónicos, de sus servidores y del personal. «Hay que cuidarse cuando viene una época complicada», dijo.

«Leer los resultados con criterio»

Por otra parte, Pedro Pablo Peñaloza, periodista especializado en la fuente política, explicó que en primera instancia el reto para los periodistas en los comicios del 21N será saber leer los resultados con criterio y «medir el impacto de cada uno de ellos tanto en la escena regional como nacional» porque eso tendrá influencia en la política y «aquí puede empezar una nueva etapa en el terreno político».

¿Cuál sería el escenario al que se enfrentarían los medios de comunicación y periodistas en los próximos cuatro años?

«Para sumarnos al futuro, hay que revisar el pasado y presente. Tenemos una historia de hostigamiento, persecución, censura, hegemonía comunicacional, presiones, multas, entre otros. No veo que eso vaya a cambiar en el corto plazo», dijo.

A su juicio, todo indica que podría mantenerse ese escenario que busca «asfixiar a los medios de comunicación independientes y el trabajo del periodista tendrá que ser el mismo: en unas condiciones muy hostiles, adversas y tratar de seguir cubriendo las noticias cumpliendo con su labor, sabiendo que no estamos en ningún sistema democrático, al contrario, un sistema autoritario. El periodismo seguirá enfrentando obstáculos», añade.

Peñaloza resalta que ahí están los indicadores internacionales que demuestran los abusos y violaciones que se han cometido en Venezuela: el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos por la ONU, Michelle Bachelet. «Acabamos de ver la presencia del Fiscal de la Corte Penal Internacional anunciando que iniciará una investigación, esto quiere decir que hay elementos en el país donde se han cometido crímenes de lesa humanidad», dijo.

Se escogen a los nuevos alcaldes y gobernadores el 21N. ¿Qué viene luego al menos para los periodistas y las promesas de quienes sean electos?

Peñaloza considera que al menos en el marco de esta campaña es importante que los periodistas escuchen y reseñan los problemas que enfrentan las comunidades «desde una perspectiva más humana» saliendo de lo general: emergencia humanitaria compleja, fallas de los servicios públicos, «es necesario retratarlo desde la experiencia en el terreno aunque existan problemas que nos unen a todos, también hay esos matices de comunidades que tienen realidades particulares y que pueden ser registradas en este contexto de la campaña», reitera.

¿Qué queda después?

Que el periodismo haga una visión crítica de las cosas y ver «si ese funcionario cumple con sus electores y mantiene el contacto con ellos» y a su vez evaluar si la gestión está a la altura tanto de lo que prometieron como de lo que espera la ciudadanía».

Para el día de las elecciones, Pedro Pablo considera que los periodistas deben seguir con su labor, estar atento, pero asegurarse de no estar en peligro. «Hay que preservar la integridad y evitar exponerse a riesgos que vayan más allá de su vida y libertad».

Para el también periodista Pedro García Otero, el rol del periodista durante y después del 21N es hacer exigibilidad de las promesas de los políticos. Considera que estas elecciones son «atípicas» porque así han sido las promesas de los candidatos: muchos prometen que el agua llegará por tuberías, por ejemplo. «Uno sabe que no hay recursos para atender la crisis, pero también se sabe que si un político no promete, no gana. La vida del político es la promesa y un buen periodista también tiene que hacer un chequeo de eso», dijo.

¿Le parece seria la promesa de los pozos de agua?

«Me parece factible, pero peligroso. Eso tiene que tener un control medioambiental y así se están haciendo las cosas descabelladas. Las promesas de esta campaña han sido tan atípicas como los participantes y como la campaña», sostuvo, e insistió que los periodistas deben hacer seguimiento para que los objetivos prometidos por los candidatos sean cumplidos.