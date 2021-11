Festival de Cine y Video Verde de Venezuela se realizará a finales de noviembre

Con el lema «Somos parientes», la novena edición del Festival de Cine y Video Verde de Venezuela, Festiverd, regresa en forma virtual para estimular la toma de una concienciación ambiental y ecológica que apunte a miradas distintas al antropocentrismo y la tradicional dual entre cultura y naturaleza.

Es así como los organizadores del Festiverd «retoman los conceptos lazos parentales (de Donna Haraway) y biología del amor (de Humberto Maturana) para ofrecer una alternativa amorosa que conviva con las reiteradas miradas editoriales sobre resistencia, agitación y lucha impulsada por la mayoría de festivales de cine verde realizados en América Latina. Las ideas que no compartimos y con las cuales diferimos no las anulamos. Tendemos un puente para el diálogo. No es posible tomar como bandera los lazos amorosos y parentales si comenzamos por invalidar el trabajo de las demás personas».

Festiverd Venezuela ha extendido sus funciones gracias a su aliado Festiverd Argentina. No se trata de otro festival más, sino de una plataforma que abarca la publicación de textos, videos y recursos educativos. En 2020 publicó, en Buenos Aires, el primer libro sobre cine y ambiente para niños, niñas y adolescentes titulado Planeta Verdín. Un viaje por Argentina, Venezuela y Perú y en 2021 ha realizado videos educativos. Estas acciones se enmarcan en la educación ambiental liderada desde Venezuela, donde se han producido varios podcasts con estudiantes de primaria. También ha desarrollado un periódico escolar y un suplemento vinculado a la temática ambiental.

Las cintas que se podrán ver durante el festival son 13 y provienen de 9 países: Chile, Argentina, China, Turquía, Rusia, España, Irán, Usa y México. Ninguna de ellas excede los 10 minutos (otra característica nueva del festival). Se busca que en poco tiempo, el cortometraje logre provocar sensaciones y comunicar a través de su narrativa y estética.

Remnant (Irán, 2021), de Mohammad Hasani; Sangre diáfana (México, 2019), de Laura Márquez Córdova; Çatlak (Turquía, 2020), de Mahmut Tas, y Patagonia azul (Argentina, 2020), de Uriel Sokolowicz, son los cuatro cortometrajes que llevan a pensar sobre un recurso natural como el agua, más allá de su cuidado.Por su parte, Trazo crítico-contaminación (España, 2020), de Vicente Mallols; Nestling (Rusia, 2020), de Marat Narimanov; Carroña (España, 2020), de Abraham Mestre; Asco, tú (España, 2020), de María Olcina Alvarado, y Operación Mohor (España, 2021), de Luis Navarro, son los cinco cortometrajes que invitan a mirar y sentir a los animales como parientes, desde aquellos que nos acompañan en el día a día (como parte de nuestras familias) hasta las lombrices californianas.

Finalmente, Bad bugs (Estados Unidos, 2021), de Bryn Wright; Jiantong (China, 2019), de Lucía Paz; Pewen Mapu Kimün (Chile, 2020), de Rodrigo Romero Lineros, y Scream for ice (Turquía, 2021), de Emir Aytemür, revisan las ontologías relacionales; es decir, ese entramado de relaciones interdependientes donde todos los seres vivos y no vivos modelamos al planeta.

Con información de Nota de Prensa.

Por: Reporte Confidencial