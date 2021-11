Miranda debe votar por Fuerza Vecinal y no por la MUD

El candidato a la gobernación de Miranda David Uzcátegui reiteró este lunes que los mirandinos deben votar por Fuerza Vecinal «arriba y a la derecha», pese a que la MUD está llamando a votar cruzado para que no se pierdan los votos de los demás candidatos a concejales y diputados.

A tan solo 6 días de las elecciones regionales, Uzcátegui aseveró que enfrenta un gran reto. «Ya logramos que Carlos Ocariz declinara, es un gesto importante, lo valora Miranda, pero el CNE no aceptó la modificación de la candidatura», expresó en entrevista en Primera Página de Globovisión. «Por eso, los votos de la gobernación de Miranda por la MUD no se contarán a David Uzcátegui. La gente tiene que estar clara».

En sus palabras, el mirandino tiene dos opciones: «o entuba el voto por FV, que es la estrategia que busca la MUD al llamar a votar cruzado; o tiene la opción de votar por Fuerza Vecinal, arriba y a la derecha».

«La MUD llama a votar cruzado para no perjudicar a sus candidatos, pero si usted no se quiere enredar la vida, tiene que votar por Fuerza Vecinal».

Al ser consultado sobre cómo van las encuestas, Uzcátegui precisó que tiene 25 puntos de ventaja con Héctor Rodríguez, candidato del Psuv quien busca la reelección.

«Pero ahora tenemos que explicar que la tarjeta de la MUD, solo en el cargo de gobernador, no se contará por la opción de Uzcátegui para el estado miranda. Tienen que votar por FV y la MUD explicará hoy en rueda de prensa, cuál será su línea partidista».

Pasadas las 10 p.m. de este domingo, Carlos Ocariz aseveró que impugnará la decisión del CNE de no aceptar la sustitución a la candidatura de David Uzcátegui y dijo que si el máximo ente electoral no cambia su decisión, la unidad enseñará a los mirandinos como «votar cruzado»; para garantizar que los votos no se pierdan.

En un audio enviado por su equipo de prensa, Ocariz refirió a los candidatos de la MUD y destacó que esta tarjeta tiene a los mejores candidatos del país. «Vengo de Maracay, Valencia, Vargas y en la unidad están los mejores candidatos para concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Yo les pido el apoyo a la tarjeta de la unidad. Los votos de la unidad son válidos, se cuentan, suman».

Al tiempo que subrayó que este domingo el CNE anunció que la postulación que hizo la unidad, «la cual no me correspondía a mí, lo que me correspondía fue la renuncia y la hice. La postulación de David Uzcátegui como gobernador no ha sido aceptada, propusta que por supuesto apoyamos porque es la decisión de la unidad».

«Bien, nosotros vamos a impugnar esta decisión del árbitro electoral, vamos a luchar para que sea respetado y que esos votos se sumen. De no ser posible, nosotros vamos a anunciar e informarle a usted, como vecino, que es lo que vamos a hacer, como vamos a votar cruzado, para que sus votos se sumen, pero siempre votando por la tarjeta de la unidad».