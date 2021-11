Morel Rodríguez en Manzanillo “Vengo a recuperar la fuerza agrícola y pesquera de Nueva Esparta”

En 8 años los sectores pesquero y agrícola de Antolín del Campo y todo el estado Nueva Esparta han intentado sobrevivir en la peor de las crisis, a la deriva, sin un gobierno nacional y regional dispuesto a dar soluciones a todas sus necesidades, ni garantizar soluciones en aras de un mejor futuro. Dicho escenario fue rechazado por Morel Rodríguez Ávila, candidato a la gobernación, durante un encuentro con este importante sector económico regional en la población de Manzanillo.

Destacó, a nueve días de las elecciones del 21 de noviembre, que “está en manos de todos los habitantes vivir otros 4 años de penurias o elegir por el progreso, desarrollo y bienestar para los neoespartanos”. Insistió en el voto, sin miedo, a sabiendas de que vendrán mejores tiempos, pues esto será de vital importancia para lograr el cambio que piden todos los habitantes en las islas de Margarita, Coche y Cubagua.

“Ustedes los pescadores representan la genuina expresión del sentimiento margariteño y cochense, al igual que los agricultores, hombres que día a día trabajan luchando con nuestra madre naturaleza para buscar el sustento diario de sus familias, y no puede un hombre de extracción popular dejar de lado, como nunca lo he dejado, a quienes trabajan y producen en beneficio de la colectividad”.

Recordó que cuando sostuvo un encuentro con los campesinos del sector El Coco, en el mismo municipio, prometió que al llegar a la gobernación realizaría todos los esfuerzos necesarios para que estos trabajadores tuviesen todo el apoyo necesario en cuanto a sus implementos de trabajo y que en sus tierras se pudiese cultivar la verdura, hortalizas y frutas que necesita en los próximos años la entidad insular y el oriente venezolano.

“Fue la promesa de un hombre que conoce sus necesidades, y será una realidad para cumplirle a los hombres y mujeres que día a día dan lo mejor de su esfuerzo para echar adelante el municipio y apoyar el progreso de toda la entidad. No es secreto para nadie que los gobierno nacional, regional y municipal los han echado a un lado, por eso es necesario que el día 21 salgamos todos sin miedo, sin temor a votar por el alcalde, por los concejales y diputados para que nos ayuden en esa tarea donde es necesario ayudar y proteger, y si los concejales se portan mal el alcalde será juzgado, que no venga a pedir de nuevo sus votos porque no se los vamos a dar”.

Pescadores siempre con Morel

Marcelino Marcano, representante de los pescadores de Manzanillo agradeció al candidato Morel Rodríguez por haber puesto de nuevo su candidatura al servicio de Nueva Esparta, al igual que la del candidato a alcalde Nelson Zárate. Aseveró que Morel al llegar a la gobernación no le cerrará las puertas porque irá en favor de los pescadores y agricultores del pueblo de Manzanillo, para buscar su bienestar.

“He apoyado al profesor Morel desde hace años, él sabe quién soy, por eso estoy aquí como pescador y como político a pesar de que muchos pasaron por aquí pidiéndome que fuera como líder a concejal o como alcalde, pero mi respuesta fue clara: yo tengo a mis 2 gallos a Morel Rodríguez Ávila como gobernador y Nelson como alcalde“.

Agricultura y progreso

Por su parte, Antonio Subero en representación del sector agrícola aseguró que el gobierno actual ha tenido golpeado al pueblo de Manzanillo, “Cuando Morel sea gobernador volverá la ayuda a nuestros hermanos y hermanas del campo con implementos agrícolas, las semillas para los cultivos y otros insumos para que las cosechas den los resultados esperados, como por ejemplo la compra de los venenos para proteger los cultivos”

Acotó,” Morel siempre nos ha apoyado y estamos seguros que nos va a seguir apoyando, por eso es necesario salir el 21 a votar, todos por el profesor Morel y por Nelson Zárate a la alcaldía”.

Zárate alcalde

El candidato a alcalde Nelson Zárate expuso que el pueblo es el más importante en todo este proceso, el que decide si hay cambio o hay continuidad, si el pueblo quiere un gobernador como Morel Rodríguez o quieren ese gobierno dantesco que quieren imponer.

“El cambio viene con Morel Rodríguez acompañado de un cambio en la alcaldía con este servidor”. A su juicio, los agricultores y pescadores merecen vivir mejor, que los ayuden, que funcione un gobierno que les brinde lo necesario para que su trabajo marche bien, pero además seguridad para que puedan llevar el sustento a sus hogares.

Falta poco para la victoria

“No nos debemos dormir en los laureles, tenemos que empeñarnos en trabajar, luchar, llevar a nuestras familias a los centros de votación, y esa disposición y esa voluntad de ustedes de ayudarse y ayudar al estado Nueva Esparta, que está en una situación caótica. Liquidaron el Puerto Libre, la construcción, yo no quiero esto, yo lo que quiero es una Nueva Esparta fuerte, vigorosa donde existan empleos, donde los pescadores y agricultores tengan sus créditos y sus enseres; no me fallen yo no les voy a fallar, falta muy poco para obtener la victoria del pueblo”, afirmó Morel Rodríguez Ávila.

