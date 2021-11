Ocariz declina en Miranda y David Uzcátegui es el virtual candidato de la MUD

Hasta este jueves 11 de noviembre tenían los partidos para lograr acuerdos y declinar candidaturas a favor de otros políticos, aunque aparezcan en el tarjetón electoral del 21 de noviembre, reseñó El Nacional.

Carlos Ocariz declinó su candidatura a la gobernación de Miranda. Puso a disposición de la Mesa de la Unidad (MUD) sus aspiraciones. Es casi un hecho que David Uzcátegui , de Fuerza Vecinal, será el abanderado de la MUD en las próximas elecciones.

«Ustedes me pusieron de primero en las encuestas, hoy me toca a mí ponerlos de primero. Por amor a Miranda y su gente, y por respeto a la opinión pública quiero informar que, en coherencia con mi lucha, he decidido dar un paso adelante y poner a disposición de la unidad mi aspiración para que podamos darle a los mirandinos la oportunidad de recuperar su futuro», dijo Ocariz.

Las conversaciones que mantenían ambas toldas da como resultado algunas variaciones en otras entidades, incluso en el municipio Libertador, donde es casi un hecho que Fuerza Vecinal apoyará a Tomás Guanipa, candidato de la MUD.

Hasta este jueves 11 de noviembre tenían los partidos para lograr acuerdos y declinar candidaturas a favor de otros políticos, aunque aparezcan en el tarjetón electoral del 21 de noviembre como establece el punto 61 del cronograma electoral: sustituciones y modificaciones de las postulaciones (nominales) que no se reflejan en las boletas.

Organizaciones como Venamérica han insistido en la necesidad de que la oposición participe en unidad, no solo en Miranda sino en todo el territorio nacional, dejando de lado suspicacias e intereses, y reconociendo los liderazgos en cada entidad.

No solo en Miranda y Caracas

En Sucre se espera que Fuerza Vecinal apoye a Andrés Schloeter, candidato de la MUD. Allí la candidata era Rosiris Toro. En Maracay, municipio Girardot, también se aguardan cambios: Julio Sánchez Regalado, de Fuerza Vecinal, declinó a favor de José Ramón Arias, candidato de la MUD a la alcaldía. Es abogado y pieza de Primero Justicia.

En Maracaibo se espera que la MUD dé su apoyo a Juan Carlos Fernández, de Fuerza Vecinal. Rafael Ramírez, diputado a la Asamblea Nacional de 2015 y hasta ahora el candidato, quedaría fuera de carrera.

