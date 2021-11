Oposición celebra triunfo en legislativas de Argentina con miras a 2023

La coalición de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora de Argentina y a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), celebró su victoria en las elecciones legislativas de este domingo al convertirse en la formación más votada en gran parte de los distritos del país.

«Millones de argentinos en todo el país dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor, el enojo», proclamó con entusiasmo la cabeza de lista de Juntos por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que pasará a ocupar un escaño en el Congreso tras ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019.

En estos comicios, más de 34 millones de personas estaban llamadas a las urnas para renovar la mitad de los escaños del Congreso (sin mayoría de ningún grupo político) y un tercio de las bancas del Senado (dominado por el oficialismo).

VICTORIA CÓMODA EN LA CAPITAL

Con un 99,4 % de los votos escrutados, la lista encabezada por María Eugenia Vidal cosechó una cómoda victoria en la capital al obtener el 47 % de los sufragios, un punto menos que en las primarias de septiembre, cuando las tres listas presentadas por la coalición opositora sumaron el 48,1 %.

La ciudad de Buenos Aires, principal bastión de la oposición al peronismo, está gobernada desde el 2015 por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los máximos referentes de Juntos por el Cambio y potencial candidato en las elecciones presidenciales del 2023.

«Este resultado es un reconocimiento a la transformación que juntos venimos haciendo hace muchos años en la ciudad y que empezó Mauricio (Macri)», señaló el jefe de Gobierno porteño, principal impulsor de la candidatura de María Eugenia Vidal, desde el búnker opositor situado en Costa Salguero.

Durante su discurso, la recién electa como diputada subrayó las prioridades de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados: educación, empleo y seguridad, cuestiones sobre las que trabajará con mucha «humildad» y «firmeza».

«En el medio de un momento muy difícil, venimos a aportar serenidad, sentido común, sensatez. Un lugar seguro en el Congreso, un bloque sólido, un equipo de diputados y senadores que tiene experiencia, que atravesó crisis y que aprendió», manifestó Vidal entre ovaciones de sus seguidores.

TRIUNFO POR LA MÍNIMA EN PROVINCIA

En cualquier caso, la madre de todas las batallas se libró en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, feudo peronista por excelencia y en donde se eligen a 35 de los 127 nuevos integrantes de la Cámara de Diputados.

La lista de candidatos de Juntos por el Cambio para este distrito, liderada por Diego Santilli (PRO) y Facundo Manes (Unión Cívica Radical), fue la más apoyada con un 39,8 % de los votos, poco más que la coalición oficialista del Frente de Todos (38,5 %), según las cifras correspondientes al 97,2 % de las mesas electorales.

Estos resultados son mucho más apretados que los cosechados en las primarias de septiembre, cuando las dos listas de Santilli y Manes aglutinaron un 37,9 % de los votos y la lista única del Frente de Todos logró, por su parte, el 33,6 %.

«Tenemos que ir hacia la producción, porque producir es tener más educación, más trabajo, generar lo nuestro y exportar lo que hacemos, para tener una provincia y un país distinto. Eso es lo que tenemos que construir», aseveró Santilli desde la sede de Juntos por el Cambio en La Plata.

EXPECTATIVAS PARA 2023

Ante unos resultados provisionales que, de confirmarse, supondrían la pérdida de la mayoría propia del peronismo en el Senado, el expresidente Mauricio Macri subrayó que Argentina está ante el «fin de una era» y de una «cultura del poder oscura y perversa» que podría terminar, definitivamente, en las elecciones presidenciales del 2023.

«Tenemos una transición hasta el 2023 que hay que acompañar y administrar entre todos, porque estamos frente a un Gobierno que no tiene plan y no tiene rumbo», aseveró el exmandatario y dirigente de Juntos por el Cambio en declaraciones al canal noticioso TN, agregando que la oposición encara una «nueva oportunidad».

«Esta nueva oportunidad no la podemos perder repitiendo los mismos errores del pasado. Lo que necesitamos es un conjunto de dirigentes maduros, responsables, que entiendan la complejidad de lo que significa construir esa sociedad que queremos», concluyó Macri.

EFE

Por: Reporte Confidencial