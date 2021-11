¿Por qué dicen que las aletas de los peces se forman por mecanismos similares a los dedos humanos?

Según los resultados obtenidos por un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las aletas de los peces y los dedos de los humanos se forman mediante mecanismos que usan las células para dividirse muy similares.

En el estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America’ (PNAS), el investigador del CABD en el CSIC Javier López Ríos, explica que el problema central de la biología evolutiva es entender como los peces «conquistaron» el medio terrestre hace más de 350 millones de años.

Añade que los primeros tetrápodos, que quiere decir ‘cuatro-pies’, son los ancestros de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos actuales, donde se incluyen los seres humanos.

El estudio pretende indagar en el mecanismo de formación de los dedos de los primeros vertebrados que llegaron al medio terrestre, revela que estos animales desarrollaron pulmones con los que podían extraer el oxígeno del aire.

Sus aletas, que están adaptadas para nadar, se transformaron en patas robustas que les permitieron caminar por la tierra, y según afirma López-Ríos, la estructura de la extremidad que se forma por brazo, antebrazo, muñeca y dedos, es «la misma» que se observa en un humano.

Vía QUÉDiario

Por: Reporte Confidencial