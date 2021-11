Sí hay tiempo para sustitución en la tarjeta de la MUD en Miranda

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, señaló este lunes que Pedro Calzadilla, rector actual, se equivocó al decir que no hay tiempo para hacer la sustitución de Carlos Ocariz como candidato de la MUD en el estado Miranda.

«Hay una equivocación en la interpretación de la ley. Espero que sea de buena fe y la puedan corregir. Están confundiendo el artículo 62 con el 63», indicó.

Destacó que el artículo 62 permite que si una persona no puede seguir con su candidatura esta se sustituya; para que el partido y la población no se queden sin candidatos y se puede ejercer el voto.

«Todos somos humanos. Si yo soy candidato a algo pero me da un infarto y me muero; no puede pasar que esa gente que quería votar por mí no pueda hacerlo y pierda su voto. Eso es absolutamente ilógico y no puede pasar«, dijo.

Vicente Díaz manifestó que las sustituciones siempre han existido y se pueden hacer en cualquier momento cuando un candidato renuncia o se muere.

«El partido tiene la potestad de sustituir o remplazar al candidato en el momento cuando suceda. Si esto pasa 24 horas antes de la elección, el partido tiene ese derecho porque los electores no se pueden quedar sin candidato porque es un fraude al elector, ya que el voto sería nulo», expresó.

¿QUÉ DEBE HACER LA MUD AHORA? ESTO DICE VICENTE DÍAZ

Vicente Díaz apuntó que si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se quedó sin candidato para la gobernación del estado Miranda, «debe enviar una comunicación al CNE diciendo que su nuevo aspirante es David Uzcátegui».

«La MUD tiene que hacer la solicitud hoy o mañana; pero no sé si ya la hicieron. El CNE no puede impedirlo», acotó durante una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos.

El exrector resaltó que la modificación de candidatos sí tiene un lapso y debe hacerse 10 días antes de la elección; pero en el caso de la sustitución no es así.