“Vendimos el apartamento y hasta dividimos que días ver a la niña”

Los actores venezolanos, Scarlet Ortiz y Yul Burkle no se escaparon de la realidad que trajo consigo la pandemia. Muchos se vieron afectados y no solo por el virus, sino también por el confinamiento que obligó a millones a no salir de casa.

Más de una pareja terminó su relación por verse afectados en cuanto a la convivencia. Este par de actores revelaron muchos de sus secretos en un nuevo capítulo de “En las buenas y en las malas”; brindaron consejos de cómo se puede mantener una relación por tanto tiempo. Además de consejos, ambos confesaron ciertas anécdotas juntos que impresionaron a los espectadores.

Scarlet por su parte confesó que un día en tiempos de confinamiento, la mala convivencia llegó a punto que era insoportable para ambos. Por lo tanto, decidieron separarse; “En pandemia hubo un día dónde nosotros terminamos, vendimos el apartamento, nos dividimos el dinero y cada quién agarró por su lado. Hasta nos dividimos los días que íbamos a estar con la niña. Porque no nos soportábamos”, exclamó.

Asimismo, Scarlet añadió que otro día también dejaron de hablarse por medio día. Aún así comentó que es necesario aceptar que no todos los días son felices en pareja. Y, en el mismo orden de ideas confesó que ambos han pensado en separarse durante los 21 años de relación.

