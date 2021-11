+VIDEO | Paulina Rubio revela su rivalidad con Thalía

La cantante Paulina Rubio habló acerca de su colega Thalía y sobre las peleas que las distanciaron.

En una reciente entrevista la llamada ‘Chica dorada’ dijo en su conversación con Yordi Rosado algunos detalles acerca de su disputa con la famosa cantante y actriz Thalía quien solía ser su buena amiga. En este caso, Paulina dijo que fueron numerosos los motivos por los cuales rompieron su relación.

En este sentido, añadió que incluso una vez ella y la esposa de Tommy Mottola llegaron a los golpes en Ciudad Guzmán, pero sobre esa parte dijo: «No vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película».

Por otra parte, decidió contar que uno de los motivos de su pelea fue por la mamá de Thalía «sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran. Y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía, ni María la del Barrio ni nada. Era mi amiga».

Seguidamente dijo que ella y su colega iban a terminar peleadas de un modo u otro porque ya venían cargando con muchos problemas y la mayoría eran algo infantiles según declaró Rubio, por chicos.

Ahora bien, ya han pasado varios años de estas peleas y según Paulina ya han ido retomando la comunicación y de vez en cuando se envían mensajes «me imagino que ya están las cosas… limadas las asperezas». Finalmente, no descartó la idea de compartir escenario más temprano que tarde

800NOticias

Por: Reporte COnfidencial