Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Condiciones.

Número de suerte: 444

Cambio de look. Te cancelan un dinero que te deben. Inversiones. Celebraciones. Te invitaran a un sitio eres el centro de atención. Buscas personas para que trabaje contigo y lo logras. Algo que te alegra la vida. Rituales en esta semana que necesitas. Revisa bien la casa donde estas.

Trabajo: Debes actuar con claridad. Alguien que sale de tu empleo por grosero. Una relación que debes cuidar lo que dices.

Salud: Malestar en una pierna.

Amor: Compras unas matas o hierbas que traerá mucha suerte a tu vida. Vives algo inesperado de otra persona.

Parejas: No permitas que otros te manipulen. Conversaciones donde se aclara un malentendido. Firmas de documentos.

Solteros: Hombre de poder que te da apoyo inesperado. Arreglas un problema vecinal. Reparaciones en el hogar.

Mujer: Cambio de color en tu cuarto. Unión familiar. Llamada de ser querido. Amigos que te necesitan.

Hombre: Cuidado con los engaños ya que te pueden descubrir. Mujer blanca de cuidado.

Consejo: Asume tus responsabilidades.

Tauro

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 885

Debes estar más en tu casa. No olvides a los que viven contigo. Debes disfrutar tu familia. Viaje por carretera. Vences circunstancias que te molestaban. Veras los resultados de algo que hiciste. No hagas alarde de tus virtudes. Estarás en sitio por una razón. Proyectos favorables.

Trabajo: Éxito, logros y triunfos la prosperidad en tu mano económica y los cuatro puntos cardinales están abiertos para ti.

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Cambios en tu vida. Persona que va a tu casa y te envidia. No digas todo lo que tienes o vas hacer.

Parejas: Trabajos con niños. Paseo con hijos que disfruta. Comunicación con tu pareja que es muy importante.

Solteros: Busca la armonía en tu entorno. Debes pedir humildad en tu vida. Buscas ayuda en lo espiritual.

Mujer: Indecisiones de lo que debes hacer. Mujer de dinero que te ayuda económicamente.

Hombre: Todo lo detenido toma su curso. Se hace justicia en lo que estabas esperando. Celebraciones con personas extrañas.

Consejo: Si algo no funciona déjalo.

Géminis

Palabra clave: Amantes.

Número de suerte: 432

Controlas las emociones. Debes cuidarte más en tu sitio de trabajo con personas mal intencionada. Gente que vienen a pedirte algo. Demuestra lo que tus eres. Compra de aparatos electrodomésticos. Te cancelan dinero. Todo lo estancado se mueve. Estarás muy creativo. Equilibrio y fertilidad.

Trabajo: Mujer que te dice cosas que es muy cariñosa. Viajes o salida de un lugar por negocio.

Salud: Problemas respiratorio.

Amor: Se descubre un embuste. Te sientes traicionado (a). Viajes a otras ciudades.

Parejas: Deja de pelear y la vida no puede ser amargando a los demás. Molestia por dinero que te deben.

Solteros: Firmas de documentos por un vivienda y será equipada enseguida. Llega lo que esperas.

Mujer: El mundo en tus manos. Inicias nuevos negocios. Cambio de carro. Compras navideñas.

Hombre: Te cancelan un dinero jefe o hombre adulto. No cuentas con una persona que tiene un problema personal.

Consejo: Cuidado con las aventuras.

Cancer

Palabra clave: Simple.

Número de suerte: 001

Debes respetar a los demás y escuchar. Debes ponerte en movimiento. Te molestas en tu casa ya que te abre la puerta un extraño. Preocupaciones por una hermana con problemas de salud. Buscaras una razón por la vida que llevas. Deja el conflicto ya que quieres vivir con el amor de tu vida.

Trabajo: Cuidado con las decisiones que tomas. Jefe que te está supervisando. Vences a los enemigos.

Salud: Ejercicios terapéuticos.

Amor: Vitalidad. Tiempo de disfrute familiar. Reza que seguro te escuchan en lo que necesitas.

Parejas: Inicio de un nuevo negocio. Llamadas telefónicas urgente. Decisiones que debes tomar.

Solteros: Abuelo que te ofrece su ayuda. Buscas tranquilidad espiritual. Tendrás transparencia ante los demás.

Mujer: Jóvenes que te piden o te ofrecen la ayuda que necesitas. Negocio y triunfos. Inicias un cambio en tu vida.

Hombre: La rueda de la fortuna está contigo en esta semana. Un problema con adolecente que se soluciona.

Consejo: No seas demasiado controlador.

Leo

Palabra clave: Compasión.

Número de suerte: 673

Personas extranjera que te ayuda en algo que quieres. Estabilidad laboral. Todos los que están contigo te apoyan no sientas tanta desconfianza. Escucha a los que te están diciendo. Cuida tu negocio. Cuidado con salidas nocturnos. Inicios de una carrera profesional. Viajes de ida y vuelta.

Trabajo: Cuidado con dinero fácil se hace realidad tu sueños. Consigue lo que quieres.

Salud: Descansar un poco o reposo.

Amor: Algo con un director de un periódico. Mejoras tu aspecto. Nuevas firmas. Debes organizar un evento familiar.

Parejas: Alegrías y celebraciones con tu pareja. Te toca solucionar un conflicto de vecinos. Emociones que debes canalizar.

Solteros: Cosas que llegan rápido. Llamadas telefónicas o correos donde te avisan que llegan unas personas.

Mujer: Amigos o una persona especial del pasado que llega y te cambia la vida. No te dejes manipular.

Hombre: Un nuevo negocio. Una persona cercana que te ayuda. Ten cuidado con la estabilidad económica. Celebraciones.

Consejo: Usa tu intuición.

Virgo

Palabra clave: Agotamiento.

Número de suerte: 876

Caminos Abiertos para la prosperidad. Viaje al extranjero. Momentos importante que debes tener cuidado cuando hablas con un grupo. Cuidado con el exceso de sol. Fertilidad. Algo en lo económico que se activa con una mujer de poder de dinero. Placeres de la vida. Mucho movimiento.

Trabajo: Méritos y reconocimientos importantes en la parte profesionales. Llega un nuevo jefe. Alegrías.

Salud: Malestar en oído.

Amor: Tomas determinaciones en una relación afectiva. Algo con un libro que recibes. Crees en todo lo que haces.

Parejas: Todo lo que inicias en este año será muy productivo en el venidero adelante.

Solteros: Se te da algo con una vivienda que has trabajado mucho. Cambios en tu sitio de trabajo.

Mujer: Debes sonreír y alégrate que todo lo bueno que viene te cambia la vida. Pídele a un Ángel.

Hombre: Recuerda a los que ya no están en esta tierra mándale hacer una misa. Se resuelve un problema.

Consejo: Pendiente las cosas pueden funcionar para ti pero no para otros.

Libra

Palabra clave: Momento.

Número de suerte: 072

Reencuentro con la familia. Cumpleaños celebraciones. Niños en espera de algo que ofreciste. Reparación en una pared. Personas que van a tu casa que hacen dos caras. Mudanza. No le digas a nadie a donde te vas. Cambios en tu casa que necesitas hacer de muebles o pintura. Matrimonio.

Trabajo: Cambios positivos en lo laboral. Inicias un buen mes para tu empleo. Viajes de ida y vuelta por celebraciones.

Salud: Cambiar hábitos alimenticios.

Amor: Cuidado con discusiones y rupturas. Te obligan a firmar unos papeles. Amor en la puerta no lo desaproveches.

Parejas: Mujer esotérica que te ayuda a solucionar un problema espiritual. Limpieza espiritual necesaria.

Solteros: Alegrías y disfrute en el cierre de este año. Hombre muy sabio o maestro que te da un concejo.

Mujer: Piensas mucho para hacer las cosas. Ilusiones que se hace realidad. Te separas de alguien muy querido.

Hombre: Mudanzas y cambios vences a los enemigos. Reunión familiar por decisiones de herencia o dinero.

Consejo: Busca el equilibrio.

Escorpio

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 692

Viajes inesperado. Déjale a cada quien lo que le corresponde. La carta del sol dice que triunfas o logras lo que quieres. Viaje fuera del país. Todo llega rápido. Compra de flores. Hecho curioso con un rosario. Llega la luz a tu vida y camino para que tengas caminos abiertos.

Trabajo: Debes usar un tono más bajo en lo que dices. Alguien te dice lo que paso con la verdad.

Salud: Malestar general.

Amor: Obtienes seguridad con familiares. Nuevas transacciones comerciales. Hombre que te dice algo que te gusta.

Parejas: Seducción imprevista. Tiempo para pensar en una relación seria. Inicias estudios.

Solteros: Todo lo solucionas pero sin necesidad de discutir. Utiliza tu intuición. Sales de reposo o viaje.

Mujer: Cuidado con decisiones apresuradas. Relación personal con seguridad. Hombre que te busca.

Hombre: Vivirás momentos que quisiera que duraran para siempre. Cena especial. Cambio o mudanzas.

Consejo: Deja ir lo que no funciona.

Sagitario

Palabra clave: Buscar.

Número de suerte: 784

Nuevas experiencia familiar. Agradece a la vida y adiós por lo que has tenido y tienes. Fuerza para las pruebas que estás pasando. No olvidarás una situación importante en tu vida. Hecho curioso con una fecha. Tendrás apoyo incondicional en un grupo de personas. Enfermedad que mejora.

Trabajo: En tu sitio de trabajo debes poner de tu parte. Debes evaluar bien lo que hacen otros.

Salud: Cuidado con el estrés.

Amor: No pienses tanto lo que te ofrecen. Cambios en tu entorno laboral. Se aclara un chisme.

Parejas: Cuídate de engaño y traiciones de persona cercana. Mejora las relaciones entre amigos.

Solteros: Compra de productos nuevos. Dinero que te llega por deuda pendiente o pagos. Viajes por descanso a sitio frío.

Mujer: Molestia por despido de alguien conocido. Malestar en una mano por el frío. Se aclara algo pero a medias.

Hombre: Se anuncia algo que te favorece. Hecho curioso en la calle que se soluciona. Te propones grandes metas.

Consejo: Controla los impulsos.

Capricornio

Palabra clave: Totalidad.

Número de suerte: 228

Te darás cuenta que las cosas suceden por algo. Estarás más fuerte para avanzar en lo que quieres. Debes ser más inteligente en tus decisiones. Luchas por lo que quieres. Harás un reclamo. Nuevos movimientos. No dejes a un lado el problema de tu familia. Toma en cuenta al que te ayuda.

Trabajo: Celebraciones y un compartir que te sientes obligado a estar. Salida en grupos. Regalo que te sorprende.

Salud: Revisión médica general.

Amor: Estarás rodeado de personas que te dan apoyo al inicio del día. Reconciliaciones con tu padre.

Parejas: Verás con más claridad todo lo relacionado con el amor en esta semana. Comodidad económica.

Solteros: Cuidad tu salud ya que te sentirás malestar general. Compra de ropa blanca.

Mujer: Muchas cosas que te faltan por hacer no dejes pasar el tiempo. Compra de regalos y uno en especial.

Hombre: Logras un equilibrio. Recibes mucho dinero y podrás darte muchos gustos. Molestia por persona extranjera.

Consejo: Cuidado con las apariencias.

Acuario

Palabra clave: Control.

Número de suerte: 882

No cambies a tu familia por nada ni nadie no lo vale. Viajes con extranjero por negocio. Debes afrontar una situación no darle vueltas a las cosas. Buscas algo mejor. Debes cuidar lo que comes. Llega alguien a tu vida. Una persona que estaba casada te hace nuevas propuestas.

Trabajo: Por malestar de la espalda no podrás asistir a tu sitio de trabajo. Compra de mercancía.

Salud: Hacer dieta y ejercicios.

Amor: Se bendice una relación. Matrimonios en puerta. Utiliza tu intuición. Compras navideñas.

Parejas: Hecho curioso con una figura de un Ángel. Debes asumir las cosas plenamente.

Solteros: El amor esperado llega a tu vida. Cuidados de un familiar enfermo. Reunión familiar con alegrías.

Mujer: Te harás un tratamiento en la cara. Celebraciones por un triunfo. Necesidad de estar con grupo de amigos.

Hombre: Celebraciones y buenas energías. Salidas nocturnas. Te preparas para transformaciones.

Consejo: Se honesto (a) contigo mismo.

Piscis

Palabra clave: Experimentar.

Número de suerte: 672

Algo que es tuyo te corresponde y llega a tus manos. Mujer cercana que tendrá un problema en su entorno donde vives. Mudanza o cambios imprevistos. Malestar en tus pies. Unas llaves que se pierden. Salidas nocturnas. Una persona muy especial que te ayuda y te apoya.

Trabajo: Estarás esperando por otras personas. Nuevas dificultades por un documento. Trabajo en equipo.

Salud: Cambios de hábitos de alimentos.

Amor: Debes estar abierto. Tendrás un día especial en esta semana. Una mujer que te ayuda en tus proyectos.

Parejas: Cuídate del estrés por algo que haces tomate las cosas con calma. Todo tiene su tiempo y momento.

Solteros: Mujer que te pide ayuda. Nuevas cualidades. Ayudas a una amiga con problema de salud.

Mujer: Reunión con la familia alegrías y celebraciones. Te enteras de un embarazo. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: Nuevos negocio con buena estrella sigue el ritmo en lo que estás buscando. Cambio de vehículo.

Consejo: Utiliza tu intuición en lugar de la imaginación.

