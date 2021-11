Asistentes al juego Vinotinto vs. Perú podrán vacunarse con la Sinopharm en el estadio Olímpico

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó este lunes que los asistentes al juego entre la Vinotinto y Perú por Eliminatorias Sudamericanas este martes podrán vacunarse con la china Sinopharm en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas.

“La FVF anuncia su alianza con el Ministerio del poder popular para la Salud, y el IND la cual consiste en una Jornada de Vacunación mañana en el Olímpico de la UCV para los asistentes al partido de la Vinotinto Vs Perú”, indicó la Federación vía Twitter y adjuntan una foto donde señalan que sería de 1 pm a 5 pm la jornada.

En otra publicación aclaran lo siguiente: “En esta jornada los asistentes pueden recibir la primera o segunda dosis de la vacuna Sinopharm, 21 días después, quienes reciban la primera dosis, podrán recibir la segunda dosis en los mismos espacios del Olímpico”.

“Quieren a un DT extranjero”: Leo González aclara que seguirá con la Vinotinto hasta juego contra Perú



El 10 de noviembre, el entrenador Leo González aclaró que seguirá como Director Técnico interino de la Vinotinto hasta el juego contra Perú del próximo 16 de noviembre a las 5 de la tarde por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022. González reveló que desde la FVF “quieren a un estratega extranjero”, a pesar de la deuda de más de un año de salario que mantienen con el portugués José Peseiro.

“He tenido conversaciones con la dirigencia de la FVF, con todos los que han estado allí y sabemos que nosotros vamos a estar hasta Perú. A nosotros nos pidieron extensión pero dejamos claro que son estos dos partidos y ya, vamos a aclararlo, es dirigir contra Ecuador, dirigir contra Perú, y de ahí pues lamentablemente digamos porque le agarramos mucho cariño a estar en la selección, mucho cariño con los jugadores, nos involucramos de esta gran familia de la selección. Hoy digo públicamente que hasta Perú vamos a llegar nosotros”, afirmó González en rueda de prensa.

González, quien ha compatibilizado su cargo interino con el de entrenador del Deportivo Lara agregó que “reitero mi agradecimiento y mi compromiso con la selección, pero por ahora hasta Perú. Sé que la Federación va a hacer el esfuerzo en traer un Técnico importante a acá que es la idea que tenían desde el inicio”.

“Desde que hablaron conmigo, y eso lo quiero dejar claro, aquí no hubo una mentira de ofrecerme a mí la selección, acá siempre fueron claros conmigo y siempre me lo dijeron. Me dijeron que su proyecto es traer un entrenador a la selección extranjero y así lo asumimos. Nunca existió una mentira en todo lo que se planteó en su momento”, reveló.