Caruso le manda fuego a los Suns con respecto a Davis

El ex jugador de los Angeles Lakers, Alex Caruso manda fuego a los Suns con un atrevido reclamo de Anthony Davis en la NBA.

A pesar de estar ahora con los Chicago Bulls, Alex Caruso sigue siendo una de las figuras más queridas dentro de las filas de Los Angeles Lakers. Los fanáticos adoran absolutamente al guardia de alto vuelo y, en este punto, algunos de ellos ya están deseando que Caruso nunca se haya ido de Los Ángeles.

Antes de llevar su talento a Chicago el verano pasado como agente libre, Caruso fue un jugador clave para la segunda unidad de los Lakers durante muchos años. La temporada pasada, el escolta de 6 pies 4 pulgadas jugó un papel importante para Los Ángeles mientras defendían su título de 2020 contra el resto de la NBA. Desafortunadamente para los Lakers, su defensa del título se quedó corta con Caruso y compañía sufriendo una salida temprana de playoffs a manos de los Phoenix Suns.

Caruso recientemente compartió sus pensamientos sobre la eliminación en primera ronda de Los Ángeles la temporada pasada y en la mente del ex destacado de Texas A&M, Phoenix claramente tenía una ventaja injusta sobre ellos a lo largo de la serie. El ex semental de los Lakers cree firmemente que si solo Anthony Davis no estuviera lesionado, los Lakers definitivamente hubieran progresado a la segunda ronda:

“Si A.D. está sano, creo que vencimos a Phoenix en la primera ronda”, dijo Caruso, a través de Bill Oram de The Athletic.

Davis apenas jugó para los Lakers durante los playoffs de la temporada pasada y dio como resultado que los Suns hicieran un trabajo rápido con un equipo de Los Ángeles escaso. LeBron James pudo vestirse para los Lakers, pero él tampoco lo estuvo al cien por cien.

Después de derrotar a LA, los Suns llegaron hasta las Finales de la NBA el año pasado. Como Caruso expresó en su declaración anterior, este no habría sido el caso si los Lakers hubieran tenido un poco más de suerte la temporada pasada.