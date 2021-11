Conoce la nueva modalidad de estafa en que te pueden robar el WhatsApp

No se dan por vencido los estafadores que usan la telefonía móvil para atrapar a sus víctimas. Por lo contrario, parecen perfeccionarse y cada vez son más los usuarios que caen en sus garras.

Ahora estos delincuentes te llaman y dicen ser agentes autorizados de Movistar para atraparte en su telaraña.

Una de las víctima quien prefirió mantener su nombre en el anonimato por seguridad, reveló lo que esta mañana le sucedió.

Cuenta que estaba en su residencia y la llamaron. Una voz parecida a la del locutor Porfirio Torres, le dijo que eran agentes autorizados y que estaban haciendo una actualización en la plataforma y que los números que estaban inactivos los van a eliminar.

En el momento que el estafador habla con su víctima, uno de sus secuaces introduce el número de “la presa” en otro teléfono celular y para abrir el Whatsapp, le exige un código.

Allí es donde la víctima tiene que estar pilas, fue entonces cuando su interlocutor le dice que le va a llegar un código de validación para hacer su trabajo. Ese es el código que necesita para que su compinche se apropie del Whatsapp.

Una vez que la víctima le pasa el código, este delincuente cibernético le dice que apague el teléfono por una hora o de lo contrario se lo borrarían toda su información.

En esa hora es donde aprovechan la usurpación del Whatsapp para comenzar a estafar. “Yo inocentemente le pase el código que me llegó cuando hablaba con quién creía que era el agente autorizado. Me enteró de lo que hacían porque a una de mis primas que me acompañaba en ese momento, le llegó un mensaje de mi teléfono donde le ofrecían dólares baratos. Ya estaban consumando el delito. No esperé que pasara una hora y al encender mi teléfono, descubrí el robo de mi Whatsapp y las conversaciones que estos tenían con varias personas para estafarlos”.

La recomendación es que a toda persona que le llamen simulando ser agente autorizado o representante de cualquier operadora móvil, exigiéndote un código bajo el pretexto que expresan, cortar inmediatamente la comunicación para evitar caer en sus trampas.

Con información de NAD