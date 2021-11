Docentes rechazan monto de los aguinaldos cancelados por el Ministerio de Educación

1310787

Caracas.- Este 16 de noviembre se dio a conocer que el Ministerio de Educación comenzó a pagarle los aguinaldos al personal docente, administrativo y obrero, ya sean activos o jubilados. Aunque el ente no se ha pronunciado ni dicho de cuánto será el monto a pagar, a través de los canales Patria Digital e Informativo Docente (este último compuesto por docentes) sí se informó del pago e indicaron que serán dos meses de aguilandos lo que recibirán.

Ante la difusión de esta información, algunos docentes y usuarios de Twitter recalcaron que el salario, ni siquiera con los aguinaldos, de los maestros es suficientes para cubrir gastos básicos como la canasta alimentaria. Y es que aunque el salario de los educadores varía según su rango de docencia, la mayoría concuerda con que no es un salario digno, incluso han hecho protestas exigiendo un aumento salarial.

Algunas usuarias reportaron a través de esta red social que el monto que recibieron por los aguinaldos decembrina no fue el que les correspondía, asegurando que les quitaron parte de su dinero. “En mi caso no estoy incluyendo bonos!!! Docente VI mi quincena sin bonos es de 90 un mes 180 y me cancelan 125, lo cual indica que por mes de aguinaldo me están quitando 55 bolívares. Eso es despreciable”, expresó @SAILE46.

De acuerdo con @SAILE46, quien es docente seis, el monto que recibió por sus aguinaldos es de 125 bolívares, lo cual sería un equivalente a 26,8 dólares, según la tasa del dólar paralelo este 16 de noviembre. A su vez, otro usuario, que no especificó qué rango de docente era, comentó haber recibido 80 bolívares de aguinaldos, lo cual corresponde a 17 dólares.

“Con más razón y más salgo a votar este 21 de noviembre, que desgracia de pago, qué vamos a comer y qué vamos estrenar con 8o mil que pago el Ministerio de Educación de dos meses de aguinaldo. Alcemos la voz este 21 de noviembre por el mal sueldo de salario. Tú decides”, señaló @jlozada1757 .

Estos son otros de los mensajes que dejaron usuarios de Twitter sobre el monto de los aguinaldos de los docentes:

@carloss8902: “A mi mamá le sacaron el 50% de su aguinaldo…porque supuestamente no puede tener 2…y ella trabajó en 2 lugares (era docente) aportó lo que tenia que aportar y trabajó lo que tenía que trabajar, nadie le regaló la antigüedad…y ahora le comen su aguinaldo como si nada”.

@mamima67: “Ya estoy más que obstinada, además de tener un sueldo de hambre a los maestros le pagan y que dos meses de aguinaldo robándole a cada docente desde 20 hasta 80 de los aguinaldos, ladrones es lo que son , cínicos miserables , Dios permita la peor suerte”.

@luis78leal: “¿Para qué puede alcanzar? Lo más descarado es que el mismo gobierno tiene precio en $, un ejemplo, el caso de las entradas al teleférico. En mi caso, soy trabajador universitario, grado 4. Los 10 $ que me pagaron para qué me pueden alcanzar”.

@jennytremenda: “¡Qué falta de respeto! Esa miseria, da tanta rabia que provoca revisar la cuenta de los ministros y políticos, a ver si cobran eso también. Tenemos hijos que necesitan ropa, comida porque ni para realizar hallacas solas con pan”.

