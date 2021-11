Las 7 mejores series que veremos en noviembre de 2021

Dando la bienvenida al penúltimo mes del año, nos hemos dado cuenta que noviembre llega cargado con algunos de los más esperados estrenos de series de 2021. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y el resto de plataformas de ‘streaming’ lanzarán numerosos títulos a lo largo de los próximos 30 días, pero lo cierto es que hay unos cuantos que nos llaman especialmente la atención y que un buen seriéfilo debe, como mínimo, tener en su radar para darle una oportunidad llegada la fecha.

Buen ejemplo de ello es la esperada serie fantástica La Rueda del Tiempo que lanzará Amazon Prime Video en la segunda mitad del mes, así como el debut de la serie de acción real basada en el anime Cowboy Bebop que estrenará Netflix. Por cierto, que también la plataforma de la gran N trae consigo este mes una nueva serie original coreana que ya ha llamado la atención de los seguidores de El juego del calamar. Y, por supuesto, Dexter: New Blood, la nueva entrega continuación de la mítica Dexter.

Toma nota a continuación de las siete mejores series que puedes ver en noviembre de 2021:

La Rueda del Tiempo

La adaptación televisiva de la saga literaria de fantasía escrita por Robert Jordan -y terminada por Brandon Sanderson tras su muerte- no solo es uno de los proyectos más ambiciosos del año, sino uno de los estrenos más esperados por parte de una solida base de fans que ya esperan con ganas descubrir si la versión televisiva de la historia que ha llevado a cabo Rafe Judkins está a la altura de la que es coniderada una de las obras fantásticas más célebres de la literatura.

La historia que se relata en La Rueda del Tiempo es compleja, pero estamos convencidos de que la serie de Amazon sabrá llegar a todos los públicos. A modo resumen, podemos contarte que es la historia de Moiraine (Rosamund Pike), una poderosa Aes Sedai -organización que controla el uso de la magia en un mundo en el que solo algunas mujeres están autorizadas a usarla- que recluta a un grupo de jóvenes en un pueblo entre los que se encuentra la persona destinada a salvar a la humanidad.

Estreno: 19 de noviembre en Amazon Prime Video

Dexter: New Blood

Consciente de que el final de la Dexter original no fue del gusto de mucha gente, su protagonista Michael C. Hall no puede evitar estar satisfecho con lo hecho entonces, puesto que, como él mismo confiesa, es ese final el que les ha brindado poder volver 8 años después con una nueva entrega. Bajo el título Dexter: New Blood, la novena temporada de la inolvidable ficción vuelve a contar en su centro con el asesino titular, que sigue obsesionado con la sangre y equilibrando su vida criminal con una vida completamente normal en el nuevo lugar en el que reside.

Así, en esta nueva temporada conoceremos el nuevo entorno de Dexter Morgan, al tiempo que su falsa identidad comienza a verse amenazada por una serie de crímenes que atraen a algunos expertos en crímenes que pueden relacionarle con su pasado en Miami.

Estreno: 8 de noviembre en Movistar+.

Cowboy Bebop

Otra de las novedades que podrás ver en Netflix este mes de noviembre es Cowboy Bebop, la ficción inspirada en el conocido anime homónimo de Shinichiro Watanabe, -cuya primera temporada también puedes ver en la plataforma. Sus creadores, André Nemec y Jeff Pinkner, parece que han querido ser fieles a la estética del proyecto original, para no decepcionar a los miles de fans del anime.

Protagonizada por John Cho, Mustafa Shakir y Daniella Pineda, la serie nos presenta a Spike Spiegel, Jet Black y Faye Valentine, tres cazarrecompensas que buscan librarse de algunos errores de su pasado. Para ello, subidos a bordo de su nave, Bebop, recorren la galaxia con el objetivo de capturar a los criminales más buscados.

Estreno: 19 de noviembre en Netflix

Kamikaze

Julie tiene 18 años y acaba de perder a sus padres y a su hermano en un accidente de avión. Así empieza Kamikaze, la nueva serie dramática danesa de HBO Max. La plataforma de ’streaming’ ha aterrizado hace unos días en nuestro país y esta ficción, basada en la novela Muleum de Erlend Loe, es una de las nuevas historias que llegarán en el mes de noviembre.

Pero volvamos a nuestra protagonista. Tras la importante pérdida de su familia, Julie se encuentra sola en una gran casa y rodeada de lujos. No obstante, su juventud, su belleza y su dinero no le sirven y lo material ya no tiene ningún valor para ella. Es entonces cuando Julie decide embarcarse en un salvaje viaje desde Dinamarca a los lugares más recónditos del mundo.

Marie Reuther es la protagonista de esta ficción de ocho episodios de treinta minutos cada uno. Kamikaze es la primera serie original danesa de HBO Max. Charlotte Munck, Johan Rheborg y Mads Reuther completan el reparto principal de la ficción.

Estreno: 14 de noviembre en HBO Max.

Historias para no dormir

Puede, probablemente, que la Historias para no dormir original te pillase un poco joven o incluso sin haber nacido, pero por descontado que has escuchado hablar de la serie de Chicho Ibañez Serrador, formada por episodios autoconclusivos en los que se relataban historias escalofriantes que, en su época, eran un auténtico hito en televisión. Ahora Amazon Prime Video ha reunido a un grupo de directores para rendirle homenaje y, no solo repetir formato, sino aventurarse a hacer un ‘remake’ de alguna de las historias de la original.

Directores de la talla de Paco Plaza o Rodrigo Sorogoyen están entre los elegidos y han sido ellos mismos quienes han elegido qué historia de las antiguas les apetecía modernizar. Para ello, han contado con una larga lista de caras conocidas entre las que encontraremos a Dani Rovira, Vicky Luengo, Eduard Fernández, Nathalie Poza y un largo etcétera.

Estreno: 5 de noviembre en Amazon Prime Video

Rumbo al infierno

Después del gran éxito de El juego del calamar, Netflix continúa con su apuesta por las ficciones coreanas de terror, y este mes de noviembre estrena Rumbo al infierno. Una serie que llega avalada por el sello de Sang-Ho Yeon el realizador de Train to Busan.

La serie, que tiene todos los ingredientes para convertirse en la nueva obsesión de los usuarios de la plataforma, muestra un mundo donde sus habitantes pueden conocer cuál será el día exacto de su muerte. Esta aterradora revelación viene de la mano de unas enormes criaturas sin piedad, que aparecen en la Tierra para llevarse al infierno a aquellos que han pecado. En este contexto surge una nueva religión, llamada Saejinrihwe, liderada por un joven mesías que asegura que estas bestias no son más que los ángeles de la muerte enviados por Dios. Su mensaje pretende hacer ver a la población que sólo a través del miedo podrán librarse de sus pecados.

Estreno: 19 de noviembre en Netflix

Narcos: México – Temporada 3

El mes de noviembre regresa a Netflix una de sus series de éxito, Narcos: México. El ‘spin-off’ de Narcos -también disponible al completo en la plataforma- estrena su tercera temporada, que servirá también para poner el broche final a la historia protagonizada por Diego Luna. Recordemos que el actor interpreta a Felix Gallardo, el poderoso capo de la droga en el país centro americano, arrestado al final de la segunda entrega.

La sed de poder y el poco respeto que Gallardo demostraba por los integrantes del cártel, provocó que algunos de ellos decidieran independizarse para poner en marcha sus propios negocios en el mundo del narcotráfico. Con esta división comienza la nueva tanda de episodios, que se ambientará en la década de los 90. La trama pondrá de manifiesto ese afán, sin escrúpulos, de los cabecillas de los diferentes cárteles por convertirse en el cabecilla del narcotráfico a nivel mundial. Provocando con ello una constante lucha donde la piedad no tiene cabida.

Estreno: 5 de noviembre en Netflix

