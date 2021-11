Ocariz dice que si el CNE no acepta sustitución de Uzcátegui, enseñará a los mirandinos cómo votar cruzado

El ex candidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz aseveró que impugnará la decisión del CNE de no aceptar la sustitución a la candidatura de David Uzcátegui y dijo que si el máximo ente electoral no cambia su decisión, la unidad enseñará a los mirandinos cómo «votar cruzado»; para garantizar que los votos no se pierdan.

En un audio enviado por su equipo de prensa la noche del domingo, Ocariz refirió a los candidatos de la MUD y destacó que esta tarjeta tiene a los mejores candidatos del país. «Vengo de Maracay, Valencia, Vargas y en la unidad están los mejores candidatos para concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Yo les pido el apoyo a la tarjeta de la unidad. Los votos de la unidad son válidos, se cuentan, suman».

Al tiempo que subrayó que este domingo el CNE anunció que la postulación que hizo la unidad, «la cual no me correspondía a mí, lo que me correspondía fue la renuncia y la hice. La postulación de David Uzcátegui como gobernador no ha sido aceptada, propusta que por supuesto apoyamos porque es la decisión de la unidad».

«Bien, nosotros vamos a impugnar esta decisión del árbitro electoral, vamos a luchar para que sea respetado y que esos votos se sumen. De no ser posible, nosotros vamos a anunciar e informarle a usted, como vecino, que es lo que vamos a hacer, como vamos a votar cruzado, para que sus votos se sumen, pero siempre votando por la tarjeta de la unidad», enfatizó.

En palabras del ex alcalde de Sucre, se trata de darle «tranquilidad» al elector mirandino y aclarar que los votos de la unidad «sí valen». «Si no logramos la impugnación de esa decisión del árbitro electoral, nosotros vamos a informar a usted cómo votar cruzado únicamente en caso de la gobernación», resaltó.

¿Por qué se retiró?

El dirigente de PJ anunció este jueves, 11 de noviembre, el retiro de su candidatura a la gobernación de Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En el mismo audio del domingo, Ocariz lamentó que han sido días «muy difíciles» y de mucho sacrificio, y explicó las razones por las cuales declinó.

«Desde el primer momento me comprometí con los mirandinos en construir candidaturas unificadas, por eso propuse en mayo de este año la posibilidad de hacer primarias en todo el país. Lastimosamente, la unidad, por razones válidas, decidió no hacer primarias en ningún estado, pero también propusimos encuestas auditadas, con garantes de acuerdos políticos, pero ninguna tuvo el consenso de la otra parte».

«Es por ello, y a pesar que las principales encuestadoras nos daban la principal opción dentro de la oposición, decidimos dar un paso al costado y renunciar a nuestra candidatura para la gobernación de Miranda. Es que esas mismas encuestadoras decían que de a tres no tenían sentido y que era imposible ganar».

«¿De qué sirve una medalla de plata, mientras el país y el estado se seguirá destruyendo?», reflexionó.

Por su parte, David Uzcátegui advirtió este viernes que quien vote por la MUD en la entidad “será voto nulo”. “El que vote por la tarjeta de la MUD en el caso de la Gobernación de Miranda será voto nulo. La recomendación es votar por la Fuerza Vecinal para que no se pierda esta oportunidad que tenemos de convertir la oscuridad en otra realidad”, afirmó Uzcátegui en declaraciones en horas de la tarde a Pedro Penzini en Circuito Éxitos.

Además, señaló que “tenemos la oportunidad histórica de recuperar el estado en 9 días. Hay 1.900 mesas este 21 de noviembre que defenderemos con los testigos de mesa”.