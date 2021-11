Osmel Sousa revela que fue abusado en su infancia por un vecino

El Zar de la belleza, Osmel Sousa reveló en su libro presentado en el programa de Televen, ‘’Especial con Ly Jonaitis’’ que sufrió un abuso sexual en su infancia.

Así fue como en el texto que publicó, “Osmel. Un hombre desconocido” y en entrevista Especial con la periodista y una de sus reinas, Ly Jonaitis, el cubano habló sobre varias anécdotas y verdades que ha tenido que atravesar en su vida.

Así fue como en plena entrevista, la Miss Venezuela 2006 le preguntó si era cierto lo que contó en su libro sobre una experiencia traumática con uno de sus vecinos, que durante su niñez cometió actos de índole sexual con él sin su consentimiento.

Acto seguido, Osmel indicó positivamente que en ese momento se veía como un ser muy frágil y que, a pesar de querer hablarlo con sus padres, no tuvo la fuerza necesaria para hacerlo. Al mismo tiempo, dejó claro que no estaba consciente de lo que pasó por su corta edad .

“Sí conté todo eso…Bueno sí eso fue una cosa que sucedió, creo que tendría como 9 o 10 años, y pasaron muchas cosas más…pero claro yo me veía muy frágil y a lo mejor un enfermo se aprovechó de la situación. Y yo hasta ni fui consciente al principio de lo que estaba pasando, y me salí tan asustado que no dije nada, estuve a punto de decirle a mi papá pero preferí no decirle nada”. Expresó Osmel.

