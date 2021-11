SimpleTV abre la señal de 5 canales para todos sus suscriptores

Caracas, noviembre de 2021 – Siempre pensando en brindar el mejor entretenimiento para todos los venezolanos, SimpleTV anuncia la apertura de señal exclusiva para sus suscriptores de 5 canales: Telemundo Internacional, A&E, Lifetime, H2 y AXN; que estará disponible partir del 15 de noviembre de 2021, hasta el 15 de diciembre de 2021. La programación incluye el más variado contenido informativo, de películas, series y especiales navideños a disposición de todos: En Telemundo Internacional podrán disfrutar de: La tercera temporada de Sin Senos no hay Paraíso, de lunes a viernes a las 11:10pmThe Wall, todos los domingos, a las 7:00 pm La Patrona, de lunes a viernes a las 2:00pmQuién es quién, de lunes a viernes a las 7:00pmPerro amor: de lunes a viernes a las 11:50 amThe Chosen: Especial de Navidad de 8 episodios acerca de la vida de Jesús de Nazareth En A&E podrán ver: A&E Movies todos los viernes, sábados y domingos. Nueva y última temporada de NCIS: Nueva Orleans, de lunes a viernes a las 10:00 pmSuper Animales: sábados y domingos a las 4:30 pm En Lifetime tenemos: Lifetime movies: Películas Navidad en noviembre y diciembre, a partir del 13 de noviembre 10:00 pm.Lifetime movies: Eliminación de la violencia contra la mujer, jueves 25 de noviembre 10:00 pm En History 2 disfrutaran de: Fight the power: movimientos sociales en Estados Unidos, Sábado 13 de noviembre 10:00 pm. Y en AXN podrán ver: Nuevas temporadas de NCIS: New Orleans y de NCIS: Los ángeles. Todos los miércoles a las 10:pmNuevos episodios de Seal Team, Todos los jueves a las 11:40 pmNueva temporada de Candice Renoir, Todos los lunes a las 11:00 pm Nuevos episodios de Bright Minds, Todos los lunes a las 12:00 am Si deseas seguir disfrutando de estos canales, ingresa a simple.com.ve, entra en MiSimple, con tu usuario y contraseña, y únete el plan MegaHD, GigaHD o TeraHD… así de Simple. SimpleTV continúa comprometido con brindar el mejor entretenimiento a todos los venezolanos.

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2021-11-16 21:22:25

