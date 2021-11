Centros comerciales aprovechan la flexibilización para sumarse al Black Friday

Claudia Itriago, directiva ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), explicó que varios centros comerciales se han sumado al Black Friday, aprovechando los meses de flexibilización con la oportunidad de operar por completo el sector.

«Para nosotros es muy importante poder contar con estos días y sobretodo aprovecharlos. Algunos centros comerciales han vuelto a sus horarios anteriores, otros están incluso a partir de esta semana extendiendo una hora más, acomodando sus horarios, para lo que será la temporada decembrina¨, detalló

En una entrevista para Fedecámaras Radio, la directiva ejecutiva de Cavececo destacó que se encuentran optimistas por lo que será el final de este año 2021, con estas medidas de flexibilización que le permitirá estar activos y poder operar de una manera lógica.

«Si he observado, me ha tocado asistir a la mayoría de los encendidos, por lo menos a los que he podido asistir aquí en Caracas, un gran positivismo y gran optimismo, porque yo creo que lo que queremos este año, es justamente arrancar, continuar, mantener nuestra operación, que no solamente sea hasta diciembre, sino hasta enero y más de enero¨, puntualizó

Itriago recalcó que a los principios de este año el sector contaba con un porcentaje de desocupación del 20%. En este último semestre han podido reducir ese porcentaje, a cifras normales de desocupación, entre el 12 y 15% y esperan que para el próximo año ese porcentaje siga bajando y poder normalizar este índice.

¨Esto a nivel promedio nacional, hay centros comerciales que no tienen casi, tienen un porcentaje muy bajo de desocupación, como hay otros que los tienen muchos más altos, pero a nivel nacional estamos hablando del 12 al 15%¨, enfatizó

Asimismo, precisó que el mayor índice de desocupación lo presentan estados del occidente del país como Mérida y Trujillo, también hay sectores del oriente del país con este índice alto como Sucre, esto varía según las características del centro comercial. El motivo principal de la desocupación es el tema de la operatividad y los servicios.

Ahorita veo más normalizados los centros comerciales, por los menos más equilibrados, que al principio del año¨, especificó.

Con información de Fedecamaras Radio

Por: Reporte Confidencial