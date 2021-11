Chile | Acusan posible negligencia médica en Hospital de Calama por el caso de Isabel Larama, ciclista accidentada en sector Ojo de Opache

Una triste realidad es la que vive la familia de Isabel Larama Villegas de Calama; una de las ciclistas afectadas en el lamentable accidente en el sector de Ojo de Apache en Calama, durante el pasado 25 de septiembre, en la que un conductor ebrio atropelló a una pareja de ciclistas ocasionando la muerte a una de las víctimas debido a las graves lesiones que le provocó el impacto.

La madre de Isabel, indicó que han sido varias las razones, que la hacen sospechar de una posible negligencia por parte del Hospital Carlos Cisterna en contra de Isabel Larama. Razones que la han llevado a dar a conocer su caso y solicitar la ayuda de las autoridades.

Antecedentes del Caso

En aquel accidente Isabel se encontraba transitando junto a su amiga de la infancia por la ruta, cuando el conductor impactó con su auto a ambas. Provocando que fuera ingresada en el Hospital Carlos Cisterna de Calama por fracturas en tibia, peroné y húmero, razones por las que el 14 de octubre debió ser operada para la instalación de placas debido a sus fracturas en pierna derecha y brazo izquierdo, según comentó la madre de Isabel.

Al día siguiente de su operación, el 15 de octubre, el hospital dio de alta a la joven. Situación que asombró a su madre por la rapidez. “Yo no soy médico, pero me quedé boquiabierta porque el doctor dijo que era una operación muy compleja, por lo que yo dije que ¿por qué le dieron el alta tan rápido?”, señaló.

Añadiendo “Me la traje a la casa y estuvo como siete días bien, cuando de repente comenzó con mucho, mucho dolor, tanto así que los medicamentos para el dolor eran todos por vía oral, pero tuve que pedir que vinieran para colocarle por vía intravenosa”. Sin embargo, no todo finalizó allí, ya que días después, “se le “reventó” la pierna y comenzó a sangrar y no paró el sangramiento, por lo que la enfermera nos recomendó llevarla de urgencia al hospital, porque nosotros ni ella podíamos hacer algo”.

Isabel Larama, sobreviviente de accidente en Ojo de Apache en Calama.

Debido a esto, fue llevada de urgencia hasta el recinto médico de Calama, donde tuvo que ser ingresada por una semana, para que se le realizaran exámenes y procedimientos para reconocer qué ocurría.

Ante esto, la madre de Isabel indicó que, en aquella ocasión, “el hospital no pudo realizarle el scanner con contraste, porque tengo entendido que en el hospital no había, por lo que le hicieron una radiografía, un ecodoppler y un scanner sin contraste, pero en los tres exámenes no lograban ver lo que ella tenía”.

Por lo mismo, a medida que se le fue desinflamando su pierna le volvieron a dar el alta, “uno de los doctores que la vio en emergencia, dijo que no se veía porque, por el hecho de tener las placas y no haberle hecho el examen con contraste, no lograron identificar la lesión que ella tenía. Además, en la eco doppler, el caballero dijo que como la operación fue muy compleja: está todo lleno de sangre y no se ve claro lo que ella tiene, por lo que le dieron el alta, nuevamente, el 5 de noviembre”, explicó la mamá de la joven.

Sin embargo, al día siguiente se le “vuelve a romper el vaso (que es lo que tiene y les explicaron después), por lo que tuvimos que llevarla nuevamente a emergencia porque no paraba de sangrar hasta que llegaron los funcionarios del SAMU y la estabilizaron, pero el dolor no se le pasaba. Aún cuando le pusieron una bomba de analgésico, por lo que otra vez fuimos a emergencia y otra vez quedó internada; hasta ahora que se encuentra hospitalizada allí”.

Desde el espacio hospitalario le indicaron a la madre que “ella tiene un vaso roto, que le pasaron a llevar en la operación. Porque un doctor indicó que la operación fue muy compleja y le pasaron a llevar ese vaso. Por eso ella cada vez que se mueve se le vuelve a romper, pero ahora lo que me preocupa mucho es que su pierna está muy morada, yo la veo hasta como negra”.

A su vez, se le consultó a la madre, por la existencia de alguna infección, a lo que afirmó que por el momento no ha presentado ninguna. También, informó que no ha podido visitar a su hija ya que “por el tema del covid, además de que ella adquirió una bacteria intrahospitalaria, entonces está aislada y eso me tiene muy preocupada”.

¿Negligencia?

“La negligencia creo yo, que es cuando el doctor que la operó pasó a llevar la arteria, además de darle el alta muy pronto (…) Cuando ella nos dice –mamá nos van a dar el alta mañana- yo le pregunto: ¿pero ¿cómo tan rápido, si ellos mismo dicen que la operación es tan compleja? A lo que ella me responde –a no sé, pero dicen que no hay camas y que hay mucha gente-”, denunció la madre de Isabel.

Mientras que al ser consultada sobre la respuesta que el Hospital Carlos Cisterna le ha entregado, señaló “hablamos con el jefe de cirugía, y nos dice que él estaba coordinando la cama para que Isabel fuera trasladada hacia el Hospital Regional de Antofagasta. Estaba intentando hablar con el cirujano cardiovascular que la debería recibir allá, pero por no se ha podido concretar su traslado”.

Detallando que, en su desesperación por ser escuchada, pidió conversar con un concejal en Calama para solicitar su ayuda.

“Había un concejal de apellido Flores Toledo, que nos ofreció ayuda cuando falleció la amiguita de mi hija, Lizania. Él aparte de haberme dicho que no, esto no puede quedar así porque evidentemente esto es una negligencia porque le dieron el alta tan rápido, siendo una operación tan compleja y que, en las primeras semanas ellos se quedaron conforme porque no encontraban el por qué ella seguía sangrando, de hecho, al inicio no creían”, declaró la madre.

Al respecto Cristian Flores Toledo, concejal de Calama señaló que “Este caso conmovió a toda la comunidad de Calama cuando falleció Lizania. Siendo Isabel, una de las sobrevivientes que andaban en el accidente del 25 de septiembre; y bueno se contactó la mamá porque andaba muy preocupada y angustiada por este tema de negligencia del HCC, lo cual consideramos ver el traslado de la hija hacia Antofagasta; para luego seguir con el protocolo de alguna denuncia, del por qué no se están haciendo bien las cosas al servicio público de nuestra comunidad”, confirmó el concejal.

Traslado hacia Antofagasta

Isabel junto a sus hijos, quienes han debido quedar bajo el cuidado de familiares a la espera de que su madre se recupere.

La madre de la joven indicó que Isabel tuvo que ser trasladada hacia el Hospital Regional de Antofagasta el 12 de octubre, para poder ser operada por el cirujano cardiovascular, “porque acá en Calama no tenemos ese especialista y hay que derivarla a Antofagasta”.

En tanto, Flores Toledo, indicó que “Con el alcalde de Calama se articuló un trabajo en equipo con salud de aquí, de Calama, para gestionar que el traslado en ambulancia no tenga ningún costo para la familia”.

También agregó que, “Se están realizando las gestiones con el gobernador regional, porque el accidente fue el 25 de septiembre, o sea, una fecha no menor, y creo que no hicieron bien su trabajo ahí en el Hospital Carlos Cisterna”, indicó.

Mientras tanto, desde el Hospital Carlos Cisterna no se ha logrado obtener información sobre el caso, por lo que queda abierta la instancia para lo que se desee comunicar.

Finalmente, la madre de Isabel, indicó que al llegar al Hospital de Antofagasta, lamentaba el hecho de no poder ingresar a ver a su hija, ya que, según le indicó una enfermera del recinto: “-Que como su hija tiene una bacteria intrahospitalaria, no la puedo dejar entrar- me explicó la enfermera y me dijo que por la bacteria, yo podía hasta demandar al Hospital de Calama porque la bacteria que mi hija tiene no saldrá de su organismo, porque se le bajan las defensas y es una paciente inmunodeprimida (…) Ellos [HCC] no me aclararon las cosas ¿Por qué no me dijeron que la bacteria era así de complicada? Yo pensé que iba a estar cierto tiempo en el cuerpo y luego se curaba con los medicamentos, pero me indican que la bacteria es resistente a los antibióticos; con esto, nos vinimos muy mal con mi marido”, detalló la madre.

También, agregó que Isabel tiene dos hijos pequeños que tampoco han podido visitarla desde que fue ingresada y que han debido quedar al cuidado de la familia de Isabel. Esto mientras que se recupere de todas las secuelas que le dejó el lamentable accidente y su paso por el hospital.