Durant revela sus sentimientos hacia los Warriors

La estrella de los Nets, Kevin Durant revela sus verdaderos sentimientos hacia los Warriors después de la derrota por reventón en la NBA.

Los Brooklyn Nets fueron completamente superados por los Golden State Warriors el martes con Stephen Curry y compañía saliendo con una victoria por 117-99 en el Barclays Center. Después del juego, la superestrella de los Nets, Kevin Durant, fue brutalmente honesto sobre sus pensamientos sobre los Dubs y su exhibición dominante.

KD solo elogió a los Warriors cuando señaló cómo su defensa fue el factor clave que llevó a la derrota de Brooklyn (h / t Dave Early de ClutchPoints):

“Defensivamente hicieron un buen trabajo al empacar la pintura y cambiar las defensas en cada posesión”, dijo Durant. “Pueden ir a una caja y uno, un triángulo y dos, luego pueden cambiar todo, así que hacen un buen trabajo. Estoy seguro de que practican todas esas cosas y luego las aplican al juego”.

Los Warriors hicieron un excelente trabajo al contener a Durant, manteniéndolo a solo 19 puntos en 6 de 19 tiros. James Harden también tuvo una noche de tiros insatisfactoria para los Nets, con 6 de 13 para 24 puntos.

KD sabía que fueron superados por los Dubs el miércoles, con Stephen Curry una vez liderando el camino. El escolta de los Warriors explotó por 37 puntos, el máximo del juego, en no menos de nueve triples. En pocas palabras, Brooklyn no tuvo respuesta para el ex Jugador Más Valioso de la noche.

Durant, quien jugó varios años para los Warriors antes de llevar su talento a Brooklyn, luego confesó su admiración por los Warriors:

“Ese es un equipo al que uno ve, toma mucho de eso como equipo y comprende que ese es el nivel al que quiere llegar”, agregó Durant.

Los Warriors son posiblemente el mejor equipo de la NBA en este momento y su récord de 12-2, el mejor de la liga, sirve como testimonio de esta afirmación. Para KD, sabe que sus Nets deberán jugar al mismo nivel que los Warriors si quieren lograr sus objetivos esta temporada.