El doble de Nacho en Argentina deja boquiabierto al propio cantante

Caracas.- Los venezolanos radicados en Buenos Aires, Argentina quedaron sorprendidos al toparse en las calles, restaurante y discotecas a Johnatan Meléndez (@nachodobleoficial), quien gracias a su parecido físico con el cantante Miguel Ignacio Mendoza conocido como Nacho, se ha dado a conocer como su doble.

El venezolano oriundo de Carora, estado Lara, contó a El Pitazo que decidió migrar a la Argentina en 2018 debido a que ya había viajado anteriormente al país y le pareció su mejor opción. Al llegar a Buenos Aires comenzó a trabajar como delvery, cajero y uber; y en cada uno de sus empleos otros venezolanos notaban su gran parecido con Nacho.

«En Carora tenia una banda donde era guitarrista y hacia coros. Cuando me ligaba con los músicos siempre me decían que me parecía a Nacho entonces fue como un llamado de atención para mi (…) Una vez estando acá en Buenos Aires, decidí tomarme en serio la imitación porque incluso mis amigos deliverys me bautizaron como Nacho», contó.

El parecido y el trabajo hecho por el venezolano causó impacto en redes sociales, haciendo que Nacho se pusiera en contacto con él y coordinaran un encuentro en Buenos Aires. «He hecho tributos y covers de Nacho. Él los ha visto, le ha dado like y ha comentado (…) El pasado 12 de noviembre estuvo por acá y nos vimos, fue una impresión muy grata. Es muy buena persona, me apoya, me respalda y me dio su aprobación para lo que hago».

«Gracias por el apoyo que le dan a este servidor. Agradecido con él por seguir mi carrera, por rendirle honor a toda la trayectoria que hemos hecho durante estos años», dijo Nacho durante su encuentro con el larense.

De cajero a doble de Nacho

Mientras ejercía funciones como cajero en un restaurante, los venezolanos se le acercaban a pedirle fotos y señalaban el gran parecido que tenía con el exintegrante del duo Chyno y Nacho. «Cuando era cajero hacían el pedido de la hamburguesa y también me pedían fotos».

Al tiempo el larense hizo amistad con un dj caraqueño que le ofreció montar presentaciones en locales y discotecas de Buenos Aires. «Comencé a hacer presencia en las discotecas para darme a conocer, fue algo que decidí a principios de 2019 (…) Ya era muy conocido entre los venezolanos, comencé a utilizar outfits y cortes de cabello alusivos, así que emperezaron pedirme fotos en la calle».

«Actualmente tenemos una banda de músicos venezolanos, son parte de una orquesta sinfónica. Tenemos algunas fechas para tocar en locales venezolanos», expresó Johnatan, quien planea continuar dando shows interpretando al artista.

